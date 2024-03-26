Ситуация с безопасностью самая серьезная со времен Второй мировой войны, - спецслужбы Чехии
Нынешняя ситуация с безопасностью является самой серьезной со времен Второй мировой войны. Одной из причин этого является поведение РФ.
Об этом заявил глава чешской Службы информации и безопасности Михал Куделка, сообщает РБК-Украина со ссылкой на České noviny.
"То, что российские солдаты делают в Украине или палестинские террористы в Израиле, они бы сделали и здесь без всякой жалости", - сказал он.
По его словам, необходимо быть готовым к нынешним рискам.
Куделка заявил, что было бы ошибкой рассматривать войны в Украине или в Израиле как нечто, что касается населения Чехии лишь незначительно или вообще беспокоит.
"Агрессивная Российская Федерация представляет собой большую угрозу для демократических стран Европы, в частности для Чехии", - сказал он.
НАТО готовится к эскалации
Ранее немецкое издание Bild опубликовало сценарий военных учений Германии, во время которых немецкие вооруженные силы готовятся к гибридной атаке России на восточном фланге НАТО.
В частности, руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.
О риске нападения со стороны России в ближайшие годы также заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, лидеры Европы должны быть готовы к такому сценарию.
А президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия в скором времени может восстановить свой военный потенциал и напасть на страны НАТО уже в 2026 году.
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