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Ситуация с безопасностью самая серьезная со времен Второй мировой войны, - спецслужбы Чехии

Вторник 26 марта 2024 23:12
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Ситуация с безопасностью самая серьезная со времен Второй мировой войны, - спецслужбы Чехии Архивное фото: в Чехии оценили ситуацию с безопасностью в Европе (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Нынешняя ситуация с безопасностью является самой серьезной со времен Второй мировой войны. Одной из причин этого является поведение РФ.

Об этом заявил глава чешской Службы информации и безопасности Михал Куделка, сообщает РБК-Украина со ссылкой на České noviny.

"То, что российские солдаты делают в Украине или палестинские террористы в Израиле, они бы сделали и здесь без всякой жалости", - сказал он.

По его словам, необходимо быть готовым к нынешним рискам.

Куделка заявил, что было бы ошибкой рассматривать войны в Украине или в Израиле как нечто, что касается населения Чехии лишь незначительно или вообще беспокоит.

"Агрессивная Российская Федерация представляет собой большую угрозу для демократических стран Европы, в частности для Чехии", - сказал он.

НАТО готовится к эскалации

Ранее немецкое издание Bild опубликовало сценарий военных учений Германии, во время которых немецкие вооруженные силы готовятся к гибридной атаке России на восточном фланге НАТО.

В частности, руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

О риске нападения со стороны России в ближайшие годы также заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, лидеры Европы должны быть готовы к такому сценарию.

А президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия в скором времени может восстановить свой военный потенциал и напасть на страны НАТО уже в 2026 году.

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Российская Федерация Чехия Израиль Война в Украине
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