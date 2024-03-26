Ситуация с безопасностью самая серьезная со времен Второй мировой войны, - спецслужбы Чехии

Нынешняя ситуация с безопасностью является самой серьезной со времен Второй мировой войны. Одной из причин этого является поведение РФ.

Об этом заявил глава чешской Службы информации и безопасности Михал Куделка, сообщает РБК-Украина со ссылкой на České noviny .

"То, что российские солдаты делают в Украине или палестинские террористы в Израиле, они бы сделали и здесь без всякой жалости", - сказал он.

По его словам, необходимо быть готовым к нынешним рискам.

Куделка заявил, что было бы ошибкой рассматривать войны в Украине или в Израиле как нечто, что касается населения Чехии лишь незначительно или вообще беспокоит.

"Агрессивная Российская Федерация представляет собой большую угрозу для демократических стран Европы, в частности для Чехии", - сказал он.

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