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Ситуація з безпекою найсерйозніша з часів Другої світової війни, - спецслужби Чехії

Вівторок 26 березня 2024 23:12
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Ситуація з безпекою найсерйозніша з часів Другої світової війни, - спецслужби Чехії Архівне фото: у Чехії оцінили ситуацію з безпекою в Європі (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Нинішня ситуація з безпекою є найсерйознішою з часів Другої світової війни. Однією з причин цього є поведінка РФ.

Про це заявив голова чеської Служби інформації та безпеки Міхал Куделка, повідомляє РБК-Україна з посиланням на České noviny.

"Те, що російські солдати роблять в Україні або палестинські терористи в Ізраїлі, вони б зробили і тут без жодної жалості" , - сказав він.

За його словами, необхідно бути готовим до нинішніх ризиків.

Куделка заявив, що було б помилкою розглядати війни в Україні або в Ізраїлі як щось, що стосується населення Чехії лише незначно або взагалі турбує.

"Агресивна Російська Федерація являє собою велику загрозу для демократичних країн Європи, зокрема для Чехії", - сказав він.

НАТО готується до ескалації

Раніше німецьке видання Bild опублікувало сценарій військових навчань Німеччини, під час яких німецькі збройні сили готуються до гібридної атаки Росії на східному фланзі НАТО.

Зокрема керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.

Про ризик нападу з боку Росії найближчими роками також заявляв президент Франції Еммануель Макрон. За його словами лідери Європи повинні бути готовити до такого сценарію.

А президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія незабаром може відновити свій військовий потенціал та напасти на країни НАТО вже у 2026 році.

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