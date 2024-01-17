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В НАТО призвали политиков готовиться к эпохе войн

Брюссель, Среда 17 января 2024 11:53
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В НАТО призвали политиков готовиться к эпохе войн Фото: Роб Бауэр (nato.int)
Автор: Александр Белоус

НАТО нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может случиться в любое время, включая начало войны.

Об этом заявил лава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Нам нужна военная трансформация НАТО", - сказал Бауэр, открывая двухдневную встречу руководителей национальных оборонных ведомств в Брюсселе.

Он отметил, что в прошлом правительства и компании НАТО жили в эпоху, когда все было в изобилии, предсказуемо, контролируемо и сосредоточено на эффективности.

После вторжения России в Украину в 2022 году им следует скорректировать свое мышление с учетом "эпохи, в которой все может случиться в любое время, эпохи, в которой нам нужно ожидать неожиданностей, эпохи, в которой нам нужно сосредоточиться на эффективности, чтобы быть полностью эффективным", сказал он.

Его замечания прозвучали в то время, когда военная помощь либо задерживается, либо ограничивается политическими спорами в Соединенных Штатах и Европейском Союзе.

Помощь Украине

Бауэр пообещал продолжать помощь НАТО Украине.

"Украина будет иметь нашу поддержку в каждый предстоящий день, потому что исход этой войны определит судьбу мира", - сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 января предупредил, что колебания Запада в поддержке Киева и опасения эскалации войны с Россией могут продлить боевые действия на годы.

На прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал союзников по Европейскому Союзу за то, что он назвал недостаточной поддержкой Киева, и призвал их активизировать свои усилия.

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