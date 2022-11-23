Все энергоблоки Южноукраинской АЭС аварийно остановлены: в чем причина

Все энергоблоки Южноукраинской АЭС в Николаевской области аварийно остановлены. Причиной этого является разрушение электросетей.

Об этом в комментарии для РБК-Украина сообщил спикер "Энергоатома" Леонид Олейник.

"Да. Это связано с разрушением сетей. Со станцией все хорошо. Некуда выдавать электроэнергию", - отметил он.

Напомним, Россия устроила очередной ракетный террор Украины, о взрывах и работе ПВО сообщают во многих областях. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.

В то же время в большинстве областей сообщают об отключении света и возможном отсутствии водоснабжения. Также проблемы со светом зафиксированы в Молдове.

Из-за ракетных ударов в большинстве областей ввели экстренные отключения света.

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