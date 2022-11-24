Первый блок Хмельницкой АЭС подключили к электросети

Первый блок Хмельницкой атомной электростанции сегодня, 24 ноября, энергетики подключили к электросети Украины.

Об этом заявил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.