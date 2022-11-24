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Первый блок Хмельницкой АЭС подключили к электросети

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Киев, Четверг 24 ноября 2022 17:50
Первый блок Хмельницкой АЭС подключили к электросети Фото: Хмельницкая АЭС подключена к электросети Украины (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Первый блок Хмельницкой атомной электростанции сегодня, 24 ноября, энергетики подключили к электросети Украины.

Об этом заявил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"В 13:53 Первый блок Хмельницкой АЭС был подключен к единой электросети Украины", - отметил Гамалий.

Он также подчеркнул, что энергосистема Украины постепенно приходит в себя от атак врага. Начинается подключение потребителей к сети.

Ранее мы писали, что вчера, 23 ноября, из-за российских ракетных ударов от украинской электросети отключились Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС.

Напомним, стало известно об остановке работы Южноукраинской АЭС. Позже появилась информация об отключении от энергосистемы Хмельницкой АЭС.

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