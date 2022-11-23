В Украине из-за ракетных обстрелов отключили от сети три АЭС, а ЗАЭС - в блекауте
Сегодня, 23 ноября, из-за российских ракетных ударов от украинской электросети отключились Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Энергоатома".
"Из-за снижения частоты в энергосистеме Украины на Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены. Сейчас они работают в проектном режиме, без генерации в отечественную энергосистему", - рассказали в компании.
В "Энергоатоме" успокаивают украинцев, что радиационный фон на площадках этих АЭС и близлежащих территориях не изменился. Все показатели в норме. Как отмечают в компании, выдача электроэнергии возобновится, когда нормализуется работа энергосистемы.
"Также из-за снижения частоты было остановлено питание собственных потребностей Запорожской АЭС из энергосистемы Украины. Станция перешла в режим полного блекаута. Все дизель-генераторы – в работе. Радиационный фон на площадке ЗАЭС остается в норме", – сообщили в компании.
Напомним, сегодня стало известно об остановке работы Южноукраинской АЭС.
Позже появилась информация об отключении от энергосистемы Хмельницкой АЭС.
Кроме того, из-за ракетных ударов в большинстве областей ввели экстренные отключения света.
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