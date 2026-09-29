Новые перехватчики реактивных дронов уже используются на практике, - Клименко

Украина испытывает собственные перехватчики реактивных дронов, часть боевых групп уже пользуется ими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение секретаря Совета национальной безопасности и обороны Игоря Клименко.

"Новые украинские перехватчики уже проходят активные испытания, а часть боевых групп использует их на практике", - написал Клименко.

Вместе с производителями, по его словам, работают над повышением эффективности перехватчиков и переходом к массовому производству.

В последней Ставке Верховного Главнокомандующего подробно проработали вопросы разработки, испытаний, производства и поставки украинских средств против скоростных воздушных угроз. Также определили первые шаги по масштабированию.

Сколько тревог было в Киеве

Столица уже месяц почти непрерывно находится под атаками российских реактивных дронов. С 27 августа в Киеве зафиксировали 235 воздушных тревог общей продолжительностью 261 час - это более 10 суток.

"Россия наращивает воздушные атаки. Наш вызов - наращивать возможности противодействия", - написал секретарь СНБО.

По его словам, это новый вызов для украинского ПВО. Для ответа требуются быстрые технические решения и массовое производство средств перехвата.

Что делает СНБО

В СНБО координируют работу государственных органов, военных и производителей - от технических решений до производства и снабжения.

"Важно оперативно решать проблемные вопросы, наращивать возможности и постоянно совершенствовать перехватчики в соответствии с новыми тактиками и технологиями врага", - подчеркнул Клименко.

Параллельно с международными партнерами работают над новыми пакетами ПВО и ищут дополнительные решения для противодействия воздушным угрозам. Отдельное направление - санкционное давление, которое должно ограничивать возможности России производить новые средства террора.

Клименко поблагодарил украинских производителей, которые ежедневно работают над этими решениями, и всех защитников украинского неба.

"Работаем над тем, чтобы у Украины было достаточно средств для эффективной защиты людей и инфраструктуры", - добавил он.

Напомним, что 28 сентября министр обороны Украины Евгений Хмара на заседании Совета ЕС по иностранным делам призвал профинансировать перехватчики для реактивных шахедов.