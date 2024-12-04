Система ПВО и 1670 захватчиков: в ВСУ рассказали о новых потерях РФ за сутки

Ситуация на фронте и атака ударными БпЛА

По данным американского Института изучения войны (ISW), Вооруженные силы Украины имели успех в боях на территории Харьковской области и в Курской области. Однако россияне давят на трех направлениях в Донецкой области.

Ночью захватчики атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В воздухе было зафиксировано несколлько десятков вражеских БпЛА.

Тем временем украинские разработчики создали отечественный аналог китайского дрона Mavic. Беспилотники имеют защиту от РЭБа и автоматическую посадку.

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