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В Украине удалось создать отечественный Mavic, - Федоров

Вторник 03 декабря 2024 22:28
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В Украине удалось создать отечественный Mavic, - Федоров Фото: Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Украине было разработано три аналога китайского дрона Mavic. Дроны соответствуют стандартам НАТО, имеют защиту от РЭБ и автоматическую посадку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Как рассказал Федоров, с начала лета участники Brave1 работают над аналогом китайского Mavic. Сейчас уже 3 таких украинских дрона соответствуют стандартам НАТО и работают на фронте - "Линза" и "Зум" от Frontline и "Шмавик" от "Реактивных дронов".

"Эти дроны адаптированы к реалиям войны, в них интегрированы системы связи, устойчивые к вражескому РЭБу, а также есть автоматическая посадка и режим "возвращения домой", - рассказал Федоров.

Он отметил, что значительную часть компонентов также изготавливают украинские производители.

Производство оружия в Украине

Через два с половиной года войны украинские специалисты опередили Россию в технологиях. Разведывательные и ударные дроны, длинные БПЛА, FPV-дроны и беспилотники для уничтожения вражеских аппаратов изменили ход войны. Украина диктует "технологическую моду" на поле боя, а производство дронов стало массовым. В августе Зеленский сообщил о первом применении украинской ракеты-дрона "Паляница".

А в начале октября Зеленский рассказал, что Украина создала новую баллистическую ракету и уже прошла летные испытания.

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Михаил Федоров Война в Украине
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