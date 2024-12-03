Россияне атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед": где угроза ударов
Вечером 3 декабря, россияне снова атакуют Украину ударными дронами типа «Шахед». Во многих областях объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Первые вражеские беспилотники начали залетать в воздушное пространство страны в 20:38 через Харьковскую область. Они держали курс на Полтаву.
Впоследствии отдельная группа БпЛА также зашла в Украину в Черниговской области.
В 21:55 ударные дроны двигались:
- на западе и северо-востоке Черниговской области курсом на Киевскую область;
- в центральной части Сумской области, курсом на юг;
- на востоке Полтавской области курсом на запад;
- на севере Харьковской области курсом на Кременчуг;
В 22:37 группы дронов-камикадзе двигались:
- на севере Житомирской области курсом на юг;
- на юго-западе Черниговской области курсом на Киевскую область;
- на юге Сумской области курсом на Полтавщину;
- на севере Полтавской области курсом на северо-запад;
- на севере Днепропетровской области курсом на запад.
- в Херсонской области курсом на Одесскую область.
По данным мониторинговых каналов, над Украиной находятся 22 вражеских беспилотника. Судя по траектории, большинство дронов направляются сторону западных областей.
По состоянию на 23:33 карта воздушных тревог Украины выглядит так:
Ситуация на фронте и усиление ПВО
По данным Генштаба, 3 декабря россияне активно штурмовали позиции ВСУ на четырех направлениях в Харьковской и Донецкой областях.
Президент Владимир Зеленский анонсировал получение несколько новых систем ПВО от западных партнеров, что поможет усилить защиту Украины с воздуха.
Тем временем Германия планирует выделить новый пакет помощи Украине на 600 миллионов евро. В него, в частности, войдут системы ПВО Iris-T.
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