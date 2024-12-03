Россияне атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед": где угроза ударов

Вечером 3 декабря, россияне снова атакуют Украину ударными дронами типа «Шахед». Во многих областях объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на 23:33 карта воздушных тревог Украины выглядит так:

По данным мониторинговых каналов, над Украиной находятся 22 вражеских беспилотника. Судя по траектории, большинство дронов направляются сторону западных областей.

Впоследствии отдельная группа БпЛА также зашла в Украину в Черниговской области.

Первые вражеские беспилотники начали залетать в воздушное пространство страны в 20:38 через Харьковскую область. Они держали курс на Полтаву.

Ситуация на фронте и усиление ПВО

По данным Генштаба, 3 декабря россияне активно штурмовали позиции ВСУ на четырех направлениях в Харьковской и Донецкой областях.

Президент Владимир Зеленский анонсировал получение несколько новых систем ПВО от западных партнеров, что поможет усилить защиту Украины с воздуха.

Тем временем Германия планирует выделить новый пакет помощи Украине на 600 миллионов евро. В него, в частности, войдут системы ПВО Iris-T.

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