Система ППО і 1670 загарбників: у ЗСУ розповіли про нові втрати РФ за добу

Ситуація на фронті й атака ударними БпЛА

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), Збройні сили України мали успіх в боях у Харківській області та в Курській області. Однак росіяни тиснуть на трьох напрямках у Донецькій області.

Вночі загарбники атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". В повітрі було зафіксовано кілька десятків ворожих БпЛА.

Тим часом українські розробники створили вітчизняний аналог китайського дрона Mavic. Безпілотники мають захист від РЕБу й автоматичну посадку.

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