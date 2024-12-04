ВСУ имели успех под Купянском и в Курской области, РФ давит на трех направлениях: карты ISW

Силы обороны Украины восстановили ранее утраченные позиции под Купянском и продвинулись в Курской области. Вместе с тем фиксируется продвижение российских захватчиков вблизи Торецка, Покровска и Великой Новоселки.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на новый отчет американского Института изучения войны ( ISW ).

Операция ВСУ в России

Украинские войска недавно продвинулись в районе главного "украинского плацдарма" в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 2 декабря, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись к южной части Дарьино (юго-восточнее Коренево).

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись в Новоивановке (юго-восточнее Коренево) и возле Малой Локни (севернее Суджи), однако в ISW не нашли подтверждения.

Российские источники утверждали, что ВСУ будто бы безуспешно контратаковали вблизи Дарьино, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Погребков.

Командир украинского подразделения, действовавшего в Курской области, сообщил 3 декабря, что россияне испытывают трудности с обеспечением своих подразделений на передовой, транспортировкой бронетехники на линию фронта и накоплением сил для широкомасштабных атак из-за плохого материально-технического обеспечения.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские захватчики 2 и 3 декабря проводили наступательные действия вдоль международной границы в направлении Казачьей Лопани, вблизи Глубокого, Старицы и Волчанска в Харьковской области, но не продвинулись.

2 декабря российский "военкор" заявил, что ВСУ проводили контратаки юго-западнее Глубокого.

Операция РФ №2 - Луганская область

Недавно ВСУ отразили попытку российских оккупантов закрепиться на западном (правом) берегу реки Оскол к северу от Купянска.

Геолокационные кадры, опубликованные 3 декабря, показывают, что Силы обороны Украины контролируют Новомлинск, несмотря на недавние заявления россиян о том, что путинские войска продвинулись в этом районе.

3 декабря в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты пытались переправиться на западный берег реки Оскол около Новомлинска и закрепиться, но артиллерия и беспилотники ВСУ выбили россиян из этого района.

3 декабря войска РФ продолжали наступление на линии Купянск - Сватово - Кременная, но не продвинулись.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись вблизи Копанок (юго-западнее Сватово) и вблизи Лозовой (к западу от Сватово).

Российский источник рассказывал, что путинские войска продвинулись вблизи Купянска и установили огневой контроль над участком трассы Р-97 Двуречная - Купянск, однако в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

Войска РФ продолжали штурмы возле Двуречной, Петропавловки, Глушковки, Кругляковки, Колесниковки, Лозовой, Первомайской, Зеленой Рощи, Копанок, Новоегоровки, Грековки, Чернещины, Дружелюбовки, Ямполевки и Тернов 2 и 3 декабря.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Российские захватчики продолжали наступательные действия северо-восточнее Северского в районе Белогоровки 2 и 3 декабря, но не продвинулись.

Войска РФ 3 декабря продолжали наступать в районе Часового Яра, но также не продвинулись.

3 декабря российский военкор заявил, что путинские войска продвинулись на южную часть огнеупорного завода в центре Часового Яра, но в ISW не нашли подтверждения этого заявления.

Российские оккупанты продолжали атаковать возле Часового Яра, в центре этого города, а также возле Григоровки 2 и 3 декабря.

Представитель бригады ВСУ, действующей в районе Часового Яра, 3 декабря заявил, что в последнее время темпы российских штурмов и количество авиаударов врага в этом районе уменьшились, а захватчики испытывают проблемы с материально-техническим обеспечением из-за отсутствия маскировки.

3 декабря российский блогер заявил, что неблагоприятные зимние погодные условия оказали негативное влияние на способность как российских, так и украинских сил управлять беспилотниками в направлении Часового Яра.

"Военкор" также отметил, что войска РФ пользуются погодными условиями для штурма позиций ВСУ в Часовом Яре, вероятно, из-за снижения активности украинских беспилотников.

Другой российский блогер 2 декабря заявил, что войска РФ нанесли удары по бункеру ВСУ к югу от Часового Яра ракетой "Искандер", но в ISW не нашли подтверждения.

Войска РФ недавно продвинулись к югу от Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 2 декабря, показывают, что оккупанты продвинулись вблизи породных отвалов шахты "Центральная" к юго-западу от этого города.

Российские захватчики атаковали под самим Торецком, возле Нелиповки и Щербиновки 2 и 3 декабря.

3 декабря российский "военкор" заявил, что ВСУ контратакуют возле шахты "Центральная". Российский блогер утверждал, что войска РФ пытаются продвинуться между двумя породными отвалами на шахте "Центральная".

Войска РФ недавно продвинулись к югу от Покровска. Геолокационные кадры от 2 декабря демонстрируют, что оккупанты продвинулись к юго-востоку от Даченского.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ продвинулись дальше юго-восточнее Даченского.

Российские источники рассказывали, что путинские войска продвигались к западу от Николаевки, к югу от Лисовки, к северу от Петровки, к северу и юго-западу от Желтого и к северу от Новопустынки. Однако в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

Войска РФ продолжали наземные атаки в районе Миролюбовки и Луча, возле Лисовки, Красного Яра, а также у н.п. Даченское, Пушкино, Желтое, Новый Труд, Новопустынка 2 и 3 декабря.

Представитель украинской бригады, действовавшей на Покровском направлении, 3 декабря отметил, что оккупанты регулярно направляли 50 военнослужащих для штурма позиций ВСУ, но затем начали разворачивать значительно меньше войск, вероятно, из-за высокого уровня своих потерь на Покровском направлении.

Российские источники утверждали, что войска РФ продвинулись в направлении Курахово.

Украинские и российские источники заявили, что бои продолжались в Курахово, возле Берестков, Старых Тернов, Солнцевки, Зари, Новодмитровки и Дальнего.

Российские источники сделали неподтвержденные заявления о том, что войска РФ продвинулись к северо-востоку от Угледара 3 декабря.

Российские источники, включая Минобороны РФ, утверждали 3 декабря, что путинские войска захватили Романовку (к северо-востоку от Угледара), но в ISW не нашли подтверждения.

3 декабря украинский источник опубликовал кадры, на которых видно, как разведывательный отряд ВСУ отбивает российский механизированный штурм численностью в роту возле Максимовки (к северо-западу от Угледара) в составе 4 танков и 6 БМП, из которых ВСУ уничтожили 2 танка и 2 БМП.

Российские оккупанты продолжали наступательные действия в районе Антоновки, Елизаветовки и Екатериновки, возле Ганновки, Сухих Ял и Константинопольского 2 и 3 декабря.

Войска РФ недавно продвинулись к северу от Великой Новоселки. Геолокационные кадры, опубликованные 3 декабря, свидетельствуют о том, что оккупанты продвинулись в северной части Нового Комара.

По мнению экспертов ISW, российское продвижение в Новый Комар может быть в контексте намерения оккупантов окружить или обойти Великую Новоселку, чтобы перекрыть трассу Т0518 Большая Новоселка - Богатырь, и продвигаться в Днепропетровскую область и Андреевку (западнее Курахово) с юга.

В Минобороны РФ утверждали, что российские войска захватили Новодаровку (юго-западнее Великой Новоселки) 3 декабря, но в ISW еще не получили подтверждения.

Представитель Таврической группировки войск ВСУ полковник Владислав Волошин отметил, что войска РФ ежедневно совершают от 20 до 25 штурмов в направлении "Времевка" (район админграницы Донецкой и Запорожской областей) небольшими штурмовыми группами с бронетехникой, и пытаются выйти на границу и Днепропетровск.

Волошин добавил, что оккупанты продолжают медленно, постепенно продвигаться вблизи Великой Новоселки, а ВСУ контратакуют в этом районе.

Войска РФ вели наступательные действия возле самой Великой Новоселки, около Новых Комаров, Раздольного, Новоселки, Новодаровки и Новополья 2 и 3 декабря.

"Южная ось"

Российские оккупанты 2 и 3 декабря продолжали наступление в районе Работино, Новоандреевки и Новоданиловки, но не продвинулись.

2 декабря Южное оперативное командование ВСУ сообщило, что войска РФ продолжают подготовку новых десантно-штурмовых подразделений, ведут воздушную и инженерную разведку, наращивают средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны, а также производят ротацию подразделений на Гуляйпольском и Ореховском направлениях.

Российский военкор 2 и 3 декабря заявил, что ВСУ готовятся к активизации наступательных операций РФ на Запорожском и Херсонском направлениях.

Войска РФ 2 и 3 декабря продолжали наступать на Днепровском направлении, в том числе в районе острова Казацкий, но не продвинулись.

Ситуация на фронте

Напомним, как рассказали в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 3 декабря, с начала суток на фронте произошло 180 боев.

В Силах обороны Украины отметили, что российские захватчики сосредотачивают основные наступательные усилия на Покровском и Кураховском направлениях, а также активно атакуют на Времевском и Купянском направлениях.