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Сырский посетил бригады на самых горячих участках фронта

Украина, Суббота 28 сентября 2024 17:51
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Сырский посетил бригады на самых горячих участках фронта Фото: Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Карина Левицкая

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетил самые горячие направления на фронте. В ходе поездки он встретился с бойцами, которые держат оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"В боевых бригадах Восточного фронта - Угледарское, Курахивское, Покровское направления. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины находится на самых горячих участках фронта", - сообщили в ВСУ.

В то же время в учреждении заявили, что все работают напряженно, в боевом режиме.

Фото: Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский (facebook.com/GeneralStaff.ua)

"Главная цель - эффективное поражение огневых средств, вооружения и живой силы противника. Благодарность каждому солдату, сержанту и офицеру за стойкость, отвагу и результативность на поле боя", - подчеркнули военные.

Ситуация на Восточном фронте

Заметим, что россияне продолжают наступление в Покровском районе. Утром стало известно, что на Покровском направлении захватчики продвинулись к югу от Сухого Яра и захватили шахту к западу от Новогродовки.

Однако военные РФ не забывают и об Угледаре. Сегодня мы сообщали, что РФ перебросила в Угледар до 5 тысяч солдат.

Детальнее о ситуации в Угледаре и зачем этот город нужен россиянам - узнайте в материале РБК-Украина

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