РФ перебросила к Угледару до 5 тысяч солдат, - мэрия Мариуполя

Россия перекинула в сторону Угледара до 5 тысяч солдат. Движение вражеской техники было зафиксировано в Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Россияне продолжают перекидывать резервы в сторону Угледара. Активизировалось перемещение колоннами с территории России через Мариуполь в сторону Волноваха/Угледар. Не менее 13 грузовиков, преимущественно с БК", - отметил Андрющенко.

t.me/andriyshTime

Он отметил, что также была зафиксирована опрокидывание сил врага из Бердянского направления в Никольскую общину Мариупольского района. Однако в этом направлении наблюдается определенное замедление этого процесса и сокращение по численности.

Как отметил Андрющенко, в сторону Угледара россияне перебросили до 5 тысяч оккупантов.

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