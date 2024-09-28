РФ перебросила к Угледару до 5 тысяч солдат, - мэрия Мариуполя
Россия перекинула в сторону Угледара до 5 тысяч солдат. Движение вражеской техники было зафиксировано в Мариуполе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.
"Россияне продолжают перекидывать резервы в сторону Угледара. Активизировалось перемещение колоннами с территории России через Мариуполь в сторону Волноваха/Угледар. Не менее 13 грузовиков, преимущественно с БК", - отметил Андрющенко.
t.me/andriyshTime
Он отметил, что также была зафиксирована опрокидывание сил врага из Бердянского направления в Никольскую общину Мариупольского района. Однако в этом направлении наблюдается определенное замедление этого процесса и сокращение по численности.
Как отметил Андрющенко, в сторону Угледара россияне перебросили до 5 тысяч оккупантов.
скриншот deepstatemap.live
Бои за Угледар
Угледар - это город в Волновахском районе Донецкой области, расположенный примерно в 57 км от Донецка. Сейчас ситуация в районе города сложная. Как ранее сообщали в Донецкой ОВА, российские оккупанты пытаются окружить Угледар.
ВСУ удерживали позиции в районе Угледара около двух лет. Сейчас фиксируется перекидывание значительных сил врага возле Угледара.
СМИ сообщали, что якобы 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев могла начать тактический выход из Угледара. Однако бойцы опровергли это.
Детальнее о ситуации в Угледаре и зачем этот город нужен россиянам - узнайте в материале РБК-Украина.
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