Сирський відвідав бригади на найгарячіших ділянках фронту

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав найгарячіші напрямки на фронті. Під час поїздки він зустрівся з бійцями, які тримають оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

"Головна мета - ефективне ураження вогневих засобів, озброєння та живої сили противника. Вдячність кожному солдату, сержанту та офіцеру за стійкість, відвагу та результативність на полі бою", - підкреслили військові.

Водночас в установі заявили, що наразі всі працюють напружено, в бойовому режимі.

"В бойових бригадах Східного фронту - Вугледарський, Курахівський, Покровський напрямки. Головнокомандувач Збройних сил України перебуває на найгарячіших ділянках фронту", - повідомили в ЗСУ.

Ситуація на Східному фронті

Зауважимо, що росіяни продовжують наступ в районі Покровська. Зранку стало відомо, що на Покровському напрямку загарбники просунулися на південь від Сухого Яру та захопили шахту на захід від Новогродівки.

Однак військові РФ не забувають і про Вугледар. Сьогодні ми повідомляли, що РФ перекинула до Вугледара до 5 тисяч солдатів.

Детальніше про ситуацію у Вугледарі та навіщо це місто потрібне росіянам - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна

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