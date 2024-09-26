Что происходит в Угледаре и для чего он нужен российской армии: ответ эксперта
Город Угледар Донецкой области остается одним из самых сложных участков на фронте. Фактически с двух сторон город в осаде российских войск.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Осада Угледара и успех ГУР в Волчанске. Как изменился фронт и чего ждать осенью".
Украинские войска удерживали позиции в районе Угледара около двух лет. Однако россияне бросили на это направление масштабное количество сил.
Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что оккупанты продвинулись восточнее Угледара и пытаются продвинуться на северо-восточном фланге через Водяное и на юго-западный фланг через Пречистовку.
СМИ также сообщили, что якобы 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев могла начать тактический выход из Угледара. По словам украинских военных, ситуация в городе критическая. Оккупанты стирают город с земли, при этом Угледар удобен для обороны, потому что расположен на высоте.
Глобально замысел российского командования может выглядеть так - оккупанты планировали наступать в Харьковской области как на крайнюю северную точку Донецкой области и на Угледар - крайнюю южную
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина объясняет, что в своих попытках российская армия стремилась максимально растянуть ВСУ.
"Фактически с двух сторон Угледар в осаде, можно сказать. Враг атаковал постоянно, наши силы отражали, наносили урон. Но враг имел успех на западном фланге. Когда они его немного прорвали, то уже стало очевидно, что враг прорывается непосредственно в Угледар, наступает тот момент, когда украинским войскам, скорее всего, придется оттуда выходить, чтобы не подарить агрессору никаких таких подарков в виде окружения", - сказал эксперт.
скриншот deepstatemap.live
Что известно об Угледаре
Угледар - это город в Волновахском районе Донецкой области. Он расположен в 57 километрах от Донецка. По предварительным данным, до полномасштабного вторжения в Угледаре проживало около 17 тысяч человек.
Как ранее сообщали в Донецкой ОВА, российские войска пытаются окружить город. Там идут интенсивные бои. По словам местных властей, в городе остаются около 100 гражданских, которые не хотят эвакуироваться.
Детальнее о ситуации на фронте и намерениях российских войск - в материале РБК-Украина.
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