Оккупанты продвинулись на двух направлениях в Украине: карты ISW

Оккупационные войска продвинулись в восточном Торецке вдоль улиц Дарвина и Пушкаренко, а также захватили город Железный юго-восточнее Торецка. На Покровском направлении захватчики продвинулись к югу от Сухого Яра и захватили шахту к западу от Новогродовки.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Операция ВСУ в России

Украинские войска 27 сентября продолжили штурм Глушковского района Курской области, но не добились никаких подтвержденных успехов. Российские источники утверждали, что украинцы атаковали юго-восточнее Коренево близ Любимовки и к югу от Суджи возле Плехово.

Российские войска 27 сентября осуществили контратаки на украинском выступлении в Курской области, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские войска недавно немного продвинулись к северу от Харькова. Геолокационные кадры, опубликованные 26 сентября, показывают, что российские войска недавно немного продвинулись северо-западнее Зеленого.

Представитель украинской Харьковской группировки войск полковник Виталий Саранцев сообщил, что российские войска роют туннели и подземные ходы между домами в Волчанске (к северо-востоку от Харькова), чтобы скрыть передвижение войск. Саранцев отметил, что российские войска перешли в оборону на некоторых неопределенных участках харьковского направления и, похоже, готовятся к предстоящим наступлениям на других неопределенных участках.

Операция №2 - Луганская область

Сообщается, что 26 и 27 сентября российские войска продолжали наступательные операции к северо-востоку от Северска в районе Белогоровки, к востоку от Северска в районе Верхнекаменского и к юго-востоку от Северска в районе Спорного, но не продвинулись вперед.

Российские войска 26 и 27 сентября продолжали наступательные действия по направлению Часова Яра, но не подтвердили продвижение.

Российские войска недавно подтвердили наступление в Торецке и юго-восточнее Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 21 и 27 сентября, показывают, что российские войска недавно продвинулись в восточном Торецке вдоль улиц Дарвина и Пушкаренко.

Геолокационные кадры, опубликованные 27 сентября, также указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в северо-западном Железном (юго-восточнее Торецка) и захватили населенный пункт.

Российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 27 сентября, показывают, что войска РФ продвинулись к югу от Сухого Яра и захватили шахту «Новогродовская №1/3» к западу от Новогродовки.

Министерство обороны РФ 27 сентября заявило, что российские войска захватили Мариновку (юго-восточнее Покровска и к югу от Новогродовки) в течение недели с 21 по 27 сентября. По данным ISW, оккупанты захватили населенный пункт 10 сентября.

Российские войска продолжали наступательные действия:

восточнее Покровска в районах Зеленого Поля, Крутого Яра, Воздвиженки, Новоторецка, Гродовки;

к югу от Покровска у Даченского;

юго-восточнее Покровска — Новогродовка, Селидово, Николаевка, Лисовка, Мариновка, Красный Яр, Цукурино, Желанное Второе.

26 и 27 сентября российские войска продолжали наступательные операции западнее Донецка в районе Георгиевки, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские источники утверждали, что 26 и 27 сентября войска РФ продвинулись к Угледару и близ него. ISW не наблюдал визуального подтверждения этих утверждений.

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска продолжали наступательные действия:

юго-западнее Донецка в районе Парасковеевки, Константиновки и Екатериновки;

у Угледара;

к северу от Угледара в направлении Богоявленки;

к северо-востоку от Угледара у Водяного.

Сообщается, что 27 сентября российские войска атаковали юго-западнее Великой Новоселки возле Новодаровки, но не продвинулись.

"Южная ось"

Позиционные бои продолжались в западной Запорожской области 26 и 27 сентября в районе Новоандреевки и Малых Щербаков (оба северо-западнее Работино) и вблизи Работино, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

27 сентября украинский Генштаб сообщил, что российские войска неоднократно атаковали на Днепровском (Херсонском) направлении.