Оккупанты продвинулись на двух направлениях в Украине: карты ISW
Оккупационные войска продвинулись в восточном Торецке вдоль улиц Дарвина и Пушкаренко, а также захватили город Железный юго-восточнее Торецка. На Покровском направлении захватчики продвинулись к югу от Сухого Яра и захватили шахту к западу от Новогродовки.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Операция ВСУ в России
Украинские войска 27 сентября продолжили штурм Глушковского района Курской области, но не добились никаких подтвержденных успехов. Российские источники утверждали, что украинцы атаковали юго-восточнее Коренево близ Любимовки и к югу от Суджи возле Плехово.
Российские войска 27 сентября осуществили контратаки на украинском выступлении в Курской области, но не добились никаких подтвержденных успехов.
Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область
Российские войска недавно немного продвинулись к северу от Харькова. Геолокационные кадры, опубликованные 26 сентября, показывают, что российские войска недавно немного продвинулись северо-западнее Зеленого.
Представитель украинской Харьковской группировки войск полковник Виталий Саранцев сообщил, что российские войска роют туннели и подземные ходы между домами в Волчанске (к северо-востоку от Харькова), чтобы скрыть передвижение войск. Саранцев отметил, что российские войска перешли в оборону на некоторых неопределенных участках харьковского направления и, похоже, готовятся к предстоящим наступлениям на других неопределенных участках.
Операция №2 - Луганская область
Сообщается, что 26 и 27 сентября российские войска продолжали наступательные операции к северо-востоку от Северска в районе Белогоровки, к востоку от Северска в районе Верхнекаменского и к юго-востоку от Северска в районе Спорного, но не продвинулись вперед.
Российские войска 26 и 27 сентября продолжали наступательные действия по направлению Часова Яра, но не подтвердили продвижение.
Российские войска недавно подтвердили наступление в Торецке и юго-восточнее Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 21 и 27 сентября, показывают, что российские войска недавно продвинулись в восточном Торецке вдоль улиц Дарвина и Пушкаренко.
Геолокационные кадры, опубликованные 27 сентября, также указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в северо-западном Железном (юго-восточнее Торецка) и захватили населенный пункт.
Российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 27 сентября, показывают, что войска РФ продвинулись к югу от Сухого Яра и захватили шахту «Новогродовская №1/3» к западу от Новогродовки.
Министерство обороны РФ 27 сентября заявило, что российские войска захватили Мариновку (юго-восточнее Покровска и к югу от Новогродовки) в течение недели с 21 по 27 сентября. По данным ISW, оккупанты захватили населенный пункт 10 сентября.
Российские войска продолжали наступательные действия:
- восточнее Покровска в районах Зеленого Поля, Крутого Яра, Воздвиженки, Новоторецка, Гродовки;
- к югу от Покровска у Даченского;
- юго-восточнее Покровска — Новогродовка, Селидово, Николаевка, Лисовка, Мариновка, Красный Яр, Цукурино, Желанное Второе.
26 и 27 сентября российские войска продолжали наступательные операции западнее Донецка в районе Георгиевки, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Российские источники утверждали, что 26 и 27 сентября войска РФ продвинулись к Угледару и близ него. ISW не наблюдал визуального подтверждения этих утверждений.
В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска продолжали наступательные действия:
- юго-западнее Донецка в районе Парасковеевки, Константиновки и Екатериновки;
- у Угледара;
- к северу от Угледара в направлении Богоявленки;
- к северо-востоку от Угледара у Водяного.
Сообщается, что 27 сентября российские войска атаковали юго-западнее Великой Новоселки возле Новодаровки, но не продвинулись.
"Южная ось"
Позиционные бои продолжались в западной Запорожской области 26 и 27 сентября в районе Новоандреевки и Малых Щербаков (оба северо-западнее Работино) и вблизи Работино, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
27 сентября украинский Генштаб сообщил, что российские войска неоднократно атаковали на Днепровском (Херсонском) направлении.
Согласно последней сводке Генштаба, на фронте 27 сентября зафиксировано 170 боевых действий. Самая горячая ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, также враг активен на Купянском, Лиманском и Времеевском.
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