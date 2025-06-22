Сырский: Украина получает легкомоторные самолеты для борьбы с "Шахедами"

Украина использует легкомоторные самолеты для борьбы с российскими "Шахедами". Есть новые проекты в этой сфере, которые финансируют партнеры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сирского на встрече с журналистами.
"В противодействии ударным дронам противника применяется принцип рациональности и целесообразности для различных средств поражения. Поскольку мы должны экономить зенитные управляемые ракеты, то приоритетными для поражения "Шахедов" являются мобильные огневые группы", - сказал он.
По словам главкома ВСУ, на мобильные огневые группы приходится наибольшая доля уничтоженных вражеских дронов. Эффективность таких групп составляет до 40%.
Еще одним из перспективных направлений противодействия "Шахедам" является применение легкомоторной авиации. Украина имеет такие самолеты, а также получает их от партнеров.
"Она у нас есть, и есть новые проекты за счет финансовой и материальной помощи со стороны наших иностранных партнеров. Это направление будет развиваться. Мы получаем современные самолеты легкомоторной авиации, которые имеют современное вооружение и средства навигации, что повысит эффективность противодействия ударным дронам россиян", - заявил Сирский.
Также эффективным средством борьбы с российскими беспилотниками является армейская авиация, которая применяется ежедневно и участвует в отражении дроновых атак.
"Мы масштабируем это направление. Организовано сотрудничество с партнерами, в первую очередь с канадскими, которые дают нам возможность получить современные системы наблюдения, прицеливания, что повышает боевые возможности наших вертолетов", - добавил главком.
Во время полномасштабной войны Украина значительно нарастила способности противовоздушной обороны. На вооружении появились современные ЗРК - IRIS-T, NASAMS и Patriot.
Как недавно рассказали в Минобороны, Украина модернизировала ЗРК "Бук", он фактически получил вторую жизнь. Модернизация ждет и систему С-300.
Кроме того, в условиях постоянных атак дронов Украина наращивает количество средств для сбивания "Шахедов". Главком ВСУ поручил нарастить производство дронов-перехватчиков.
Также в Украине разрешили добровольцам помогать сбивать вражеские дроны. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.
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