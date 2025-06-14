ДФТГ vs "Шахеды". Поможет ли эксперимент Минобороны бороться с российскими дронами

Кабмин на днях дал старт эксперименту – добровольцев будут привлекать к отражению дроновых атак. Таким образом власть хочет усилить противодействие "Шахедам", которые РФ каждую ночь запускает по Украине.

Что известно об этой инициативе и будет ли эффективным эксперимент Минобороны, - в материале РБК-Украина .

Содержание

Что известно об экспериментальном проекте?

Помогут ли зенитные дроны противодействовать "Шахедам"?

Какие сложности в идее Минобороны?

Эффективна ли против "Шахедов" гражданская авиация?

Едва ли не с каждой масштабной атакой Россия запускает по Украине все больше и больше БПЛА. В ночь на 25 мая украинцев атаковали 250 "Шахедов" и дронов-имитаторов, во время атаки в ночь на 1 июня ударных дронов и имитаторов было 472, а в ночь на 9 июня - 479. И тенденция у оккупантов идет к увеличению.

Вместе с тем россияне изменили и тактику атак. Враг выбирает населенный пункт или объект и массированно атакует его большим количеством дронов. При этом использует дроны-имитаторы, чтобы перегрузить украинскую ПВО, и запускает беспилотники на больших высотах, где они хоть и видны радарам, но не достижимы пулеметам мобильных огневых групп. Как результат – части "Шахедов" все же удается достигать целей.

На днях правительство приняло постановление о запуске экспериментального проекта для усиления противодействия ударным дронам. Проект, инициированный Минобороны, предусматривает создание групп противовоздушной защиты из числа участников добровольческих формирований территориальных громад (ДФТГ).

Что предлагает Минобороны

Группы противовоздушной защиты, как рассказали в Минобороны, будут подчиняться командирам Сил территориальной обороны и командованию Воздушных сил, а формировать их будут по территориальному принципу.

В состав групп будут привлекать добровольцев, которые не подлежат мобилизации и прошли соответствующую подготовку. Эти добровольцы смогут использовать для защиты неба ударные дроны, пилотируемые воздушные суда, личное стрелковое оружие, средства радиоэлектронной борьбы и системы искусственного интеллекта.

Фото: россияне ежедневно атакуют "Шахедами" украинские города и села (Getty Images)

Эффективны ли зенитные дроны против "Шахедов"

Ежемесячно россияне, по данным Главного управления разведки, изготавливают около 2700 "Шахедов" и почти столько же дронов-имитаторов. Для противодействия дальнобойным вражеским БПЛА в начале 2023 года по регионам начали создавать мобильные огневые группы. То есть бойцы на внедорожниках с пулеметами или автоматическими пушками.

Сегодня, по словам военного эксперта Павла Нарожного, наибольшее количество "Шахедов" сбивают именно мобильные группы. Для противодействия ударным дронам, используют и другие средства - РЭБ, ПЗРК, ЗРК, самолеты и вертолеты. А также зенитные дроны.

"Это новейшее направление, в нем есть как плюсы, так и минусы. Какие плюсы? Стоимость одного такого дрона – 1000 долларов. Минусы – для каждого зенитного дрона нужен оператор. Это должен быть человек, который его ведет к цели", – сказал эксперт в комментарии РБК-Украина.

То есть, если на Киев, или какой-то другой город, будет лететь 200, 300 или 500 дронов, то понадобится столько же зенитных дронов, уточнил Нарожный. И чем больше участок, который нужно защитить, тем больше нужно дронов, и как следствие – операторов.

"Дальность зенитного дрона относительно не большая – 10-15 км. То есть, представим Киев, который надо прикрыть. Оператор должен находиться именно там, где летит "Шахед", или вблизи какого-то стратегического объекта. Но мы не знаем, что завтра будет атаковать враг. То есть, берем 100 операторов дронов и возим их туда-сюда. Идея хорошая, но ее сложно реализовать", – отметил он.

Фото: мобильные огневые группы - основной инструмент против "Шахедов" (Getty Images)

Кроме того, зенитные дроны могут работать на скорости до 200 км в час, тогда как скорость "Шахеда" 200-250 км в час. А во время последней атаки на Киев, как писал профильный портал Defense Express, россияне вообще использовали реактивные "Шахеды". И это является еще одной проблемой.

"Я лично сложно представляю, как можно именно дроном сбить, например, реактивный "Шахед". Сложно это сделать и с обычным. Поэтому для сбивания "Шахедов" все же больше применяются другие средства, и это не дроны. Но есть и практика сбивать "Шахеды" именно зенитными дронами, я знаю, что такие прецеденты были", – рассказал РБК-Украина руководитель медиа-группы 413 батальона "РЕЙД" Сил беспилотных систем Алексей Годзенко.

Сегодня, по словам Годзенко, зенитные дроны эффективно используются для борьбы с разведывательными беспилотниками россиян, которые несут значительную опасность для Сил обороны. Дроны-разведчики корректируют артиллерию, ищут позиции войск, артиллерии, склады, опорные пункты.

"Вот с такими беспилотниками преимущественно и борются зенитными дронами на самом деле. Это всевозможные "Залы", "Фурии", "Орланы", "Молния-2", который сейчас популярен у россиян. Так вот – эти дроны гораздо медленнее. Именно против них используются зенитные дроны", – отметил он.

Вместе с тем, чтобы охотиться на "Шахеды" зенитным дроном, нужен немалый опыт, ведь даже самым простым "Мавиком" достаточно сложно управлять, сказал РБК-Украина военный.

"А FPV – это совершенно другая история. На FPV, а это и зенитные дроны, летать намного сложнее. Поэтому существуют курсы, которые занимают не один день. Существуют целые школы. У нас в батальоне есть такая школа, где людей учат неделями управлять FPV-дронами. И, скажем так, сбить вражескую птичку, которая движется достаточно быстро, это вообще чуть ли не верх мастерства. Это очень сложно", – считает Годзенко.

Фото: для противодействия "Шахедам" зенитными дронами нужны опытные операторы (Getty Images)

Более того, по его словам, имеющиеся в Украине школы операторов дронов уже работают на пределе своих возможностей, ведь готовят специалистов для фронта. Поэтому, по мнению военного, есть единственная группа людей, которая сможет в короткие сроки стать в ряды будущих отрядов.

"Единственная группа людей, которые могут это делать, прийти подготовленные и уже завтра сбивать "Шахеды" – это ветераны, которые именно летали на FPV-дронах", – сказал он.

Альтернатива FPV-дронам

Одно из очень эффективных средств против "Шахедов", по словам Нарожного – авиация. Речь идет не об истребителях F-16, "Миражах" или советских "Мигах", а об обычных гражданских легкомоторных самолетах или вертолетах. Они легко догонят "Шахед", поэтому смогут им противодействовать, считает эксперт.

"Самолеты и вертолеты есть в большом количестве у частных лиц, которые имеют соответствующие лицензии, разрешения и тому подобное. На такой самолет можно установить пулемет, выдать пару тысяч патронов, или посадить военнослужащего с этим пилотом. И этот военнослужащий будет сбивать "Шахеды", – пояснил Нарожный.

Минобороны решило двигаться и в этом направлении тоже. Вышеупомянутое постановление правительства, среди прочего, предусматривает разрешение на использование частной авиации для противовоздушной обороны.

"Раньше не было правовых оснований для привлечения частных самолетов к выполнению задач ПВО, несмотря на то, что сознательные граждане давно предлагают свою технику и свое участие в отражении воздушных нападений противника. Этот шаг позволит усилить возможности ПВО в условиях растущего применения врагом ударных дронов", – пояснил это решение министр обороны Рустем Умеров.

Однако как это будет работать на практике – владельцы легкомоторных самолетов или вертолетов будут предоставлять свои борта военным, или сами будут участвовать в отражении атак – пока остается непонятным.

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В общем, зенитные дроны могут стать одним из средств противодействия "Шахедам", но, возможно, не в краткосрочной перспективе. Ведь сначала придется подготовить гражданских, которые захотят вступить в отряды противовоздушной защиты, и обеспечить их всем необходимым для выполнения задач. И только после этого они смогут приступить к защите украинского неба.