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В Украине будут привлекать добровольцев для борьбы с российскими дронами

Украина, Среда 11 июня 2025 15:13
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В Украине будут привлекать добровольцев для борьбы с российскими дронами Фото: Систему ПВО в Украине усилят (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Членов добровольческих формирований территориальных общин будут привлекать к ликвидации дронов. Зарплата составит до 100 тысяч гривен из местных бюджетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

По его данным, правительство согласовало предложение Министерства обороны о реализации экспериментального проекта в течение военного положения, но не дольше двух лет.

Планируется привлечение членов военизированных формирований и добровольческих формирований территориальных общин Сил территориальной обороны ВСУ, которые имеют соответствующие летные навыки и/или квалификацию.

Их будут привлекать при защите от угроз с воздуха войск государства-агрессора с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов или пилотируемых воздушных судов.

Народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал проект решения правительства, по которому в группы смогут входить члены добровольческих формирований территориальных общин и те, кто прошел подготовку и имеет сертификат (для БпЛА).

Группы ПВО смогут выявлять, сопровождать и сбивать воздушные угрозы, использовать дроны, самолеты, личное оружие.

Зарплата членов добровольческих формирований составит до 100 тысяч гривен в месяц (пропорционально участию) из местных бюджетов.

Напомним, в декабре 2024 года командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко сказал, что критическую инфраструктуру Украины защищают 900 огневых групп, около 500 из которых - мобильные.

В то же время российская армия постоянно меняет технические характеристики и маршруты ударных дронов.

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