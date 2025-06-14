Сырский поручил улучшить ПВО: дронов-перехватчиков будет больше

Главком ВСУ Александр Сырский провел совещание по противодействию вражеским дронам, которые каждую ночь атакуют Украину. Одна из задач для улучшения ПВО - увеличение количества дронов-перехватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сырского в Telegram.

"Задача номер один - наращивание и масштабирование средств, которые работают эффективно уже сейчас", - отметил главком по результатам совещания.

Прежде всего в Украине увеличат количество дронов-перехватчиков.

Как добавил Сырский, враг постоянно меняет характеристики своих "Шахедов" и тактику их применения. Военные обсудили пути совершенствования выявления вражеских дронов и своевременного их уничтожения.

"Поставил задачу, определил приоритетные направления. От этого зависит жизнь наших людей, функционирование критической инфраструктуры и экономики государства в целом", - заявил Сырский.