Сырский поручил улучшить ПВО: дронов-перехватчиков будет больше
Главком ВСУ Александр Сырский провел совещание по противодействию вражеским дронам, которые каждую ночь атакуют Украину. Одна из задач для улучшения ПВО - увеличение количества дронов-перехватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сырского в Telegram.
"Задача номер один - наращивание и масштабирование средств, которые работают эффективно уже сейчас", - отметил главком по результатам совещания.
Прежде всего в Украине увеличат количество дронов-перехватчиков.
Как добавил Сырский, враг постоянно меняет характеристики своих "Шахедов" и тактику их применения. Военные обсудили пути совершенствования выявления вражеских дронов и своевременного их уничтожения.
"Поставил задачу, определил приоритетные направления. От этого зависит жизнь наших людей, функционирование критической инфраструктуры и экономики государства в целом", - заявил Сырский.
Массированные атаки РФ
С начала лета российские захватчики усилили обстрелы Украины. Оккупанты каждую ночь массированно атакуют Украину дронами, иногда также применяют ракеты.
Так, 10 июня россияне массированно ударили по Киеву, что привело к серьезным повреждениям и пострадавшим. Больше о последствиях обстрела - в материале РБК-Украина.
Также россияне активизировали удары по Харькову. Прошлой ночью в городе было зафиксировано 11 попаданий, еще один "Шахед" - не взорвался. Количество пострадавших возросло до 18 человек. Среди раненых есть дети.
Как пишет Defense Express, на днях россияне пытались атаковать Киев новым реактивным дроном "Герань-3", его сбила ПВО.
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