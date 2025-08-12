ВСУ останавливают продвижение россиян на Добропольском и Покровском направлениях, - Генштаб

Силы обороны Украины принимают действенные меры, чтобы остановить продвижение российских оккупантов на Добропольском и Покровском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"Наши подразделения ведут тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил противника. Так, только на Покровском направлении оккупанты сосредоточили группировку численностью более 110 тысяч личного состава", - говорится в сообщении.

Как отметили в Генштабе, чтобы проникнуть в глубину обороны ВСУ, российские захватчики действуют дерзко. Несмотря на потери, они пытаются просачиваться диверсионными и малыми пехотными группами через наши оборонительные порядки.

В частности, несколько малочисленных групп противника, обойдя позиции украинских защитников, предприняли попытку продвинуться в направлении населенного пункта Золотой Колодец.

Кроме того, пользуясь особенностями местного ландшафта диверсанты тайком проникали в населенные пункты - Веселое, Вольное, Рубежное, Кучеров Яр. Некоторые из групп уже уничтожены, остальные - в процессе уничтожения.

"Ситуация непростая и динамичная, однако Силы обороны принимают все необходимые меры, чтобы выявить и уничтожить вражеские группы. В частности, решением главнокомандующего ВСУ для усиления устойчивости обороны выделены дополнительные силы и средства. Спланированы мероприятия для блокирования групп противника в определенном районе", - отметили в Генштабе.

Там добавили, что резервные подразделения уже обнаружили врага и имеют первые успехи: оккупантов уничтожают и берут в плен.

"Защитники Украины сосредоточены на выполнении поставленных задач, держат рубежи и нуждаются в поддержке всего общества, чтобы отразить новые попытки вражеских наступлений", - отметили в Генштабе.