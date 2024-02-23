Сырский и Умеров встретились с сенаторами США, обсудили изменения на поле боя

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров провели встречу с делегацией сенаторов США, в ходе которой обсудили текущую ситуацию на поле боя, последние изменения на театре военных действий, потребности Сил обороны в вооружении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины .

Как уточнили в оборонном ведомстве, от американской стороны на встрече 23 февраля были вошедшие в состав в Сенате Чак Шумер, сенаторы Джек Рид из Род-Айленда, Майкл Беннет из Колорадо, Ричард Блюменталеь из Коннектикута и Мэгги Хассан из Нью-Гэмпшира. Двухпартийной делегации Конгресса США.

Отмечается, что главком генерал-полковник Сырский ознакомил американских сенаторов "с ситуацией на поле боя, произошедшими в последнее время изменениями, первоочередными потребностями в вооружении и видением того, что нужно для победы".

По словам Умерова, в ходе беседы сенаторы "прямо спросили, выиграет ли Украина в войне с Россией".

"Несомненно, что мы победим врага; это был мой и Главнокомандующий ответ. Но для приближения победы мы должны вовремя и в полном объеме получить существенную военную поддержку от наших партнеров, - сказал министр.

Умеров также объяснил сенаторам, насколько ощутимы любые задержки с оказанием военной помощи Украине. Глава МОУ также отметил, что нехватку боеприпасов и военного оборудования сразу ощущают бойцы Сил обороны на передовой.

"Вопросы, которые ставили сенаторы мне и генералу Сырскому, четко указывают на их глубокое понимание ситуации в Украине и готовность остановить российскую агрессию. Благодарен за столь твердую приверженность поддержке Украины", - отметил министр.

Встреча главы Минобороны Рустема Умерова и главнокомандующего Александра Сырского с сенаторами США 23 февраля (фото: t.me/ministry_of_defense_ru)

Визит делегации сенаторов в Украину и беседа с Зеленским

Ранее сегодня сообщалось, что лидер большинства в Сенате США демократ Чак Шумер прибыл в Украину в пятницу, 23 февраля. Американскую делегацию сопровождала посол США в Украине Бриджит Бринкс. Президент Владимир Зеленский во время разговора с лидером большинства в Сенате США Чаком Шумером рассказал о ситуации на поле боя.

Как заявил президент, то, какое оружие имеют украинские военные, влияет на результат россиян на поле боя.

Задержка с помощью США

Напомним, 13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд долларов.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должен одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы. В свою очередь президент Джо Байден призвал Палату представителей срочно одобрить законопроект.

Тем не менее Палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, таким образом отложив рассмотрение помощи для Украины.