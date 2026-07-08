Сырский подвел итоги ударов по врагу за июнь и назвал потери РФ

В июне дроны Сил обороны Украины поразили более 200 тысяч верифицированных целей врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"В течение июня беспилотные авиационные комплексы Сил обороны Украины выполнили более 437 тысяч боевых миссий. Поражены более 200 тысяч верифицированных целей противника. Последовательно наращиваем ударные способности", - сообщил Сырский.

Для сравнения, в мае этот показатель составил почти 180 тысяч.

С помощью беспилотных систем в июне было поражено почти 28 тысяч российских оккупантов .

"Силы обороны продолжают увеличивать преимущество над противником в применении FPV-дронов. В июне соотношение поражений составляло 1,6 к 1 в нашу пользу, тогда как в мае - 1,5 к 1. Положительная динамика сохраняется", - отметил главком.

Также последовательно украинские бойцы развивают направление Middle Strike. Если в мае Силы обороны произвели почти 2 тысячи поражений средствами этого класса, то в июне - уже около 3,4 тысячи .

"Наращиваем способности и в сегменте Deep Strike. В июне поражены 172 цели противника в его оперативной и стратегической глубине. Враг уже ощущает последствия этих ударов. Их интенсивность и эффективность будут и дальше расти", - добавил Сырский.

Кроме того, масштабируется развитие наземных роботизированных комплексов, ведь применение НРК для логистики, эвакуации раненых и выполнения боевых задач - это, прежде всего, сохраненные жизни украинских воинов.

В июне украинские наземные роботизированные комплексы выполнили около 17 тысяч задач . Для сравнения, в мае - 12,5 тысяч.

Продолжаем наращивать количество подразделений Middle Strike и Deep Strike, масштабируем их способности и ускоряем подготовку необходимых специалистов.Тылы противника, его военная логистика, склады, пункты управления, энергетическая инфраструктура и другие важные объекты и дальше будут находиться под постоянным огневым влиянием Сил обороны Украины", - отметил главком.