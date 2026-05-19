Сырский раскрыл соотношение потерь ВСУ и армии РФ на фронте

20:33 19.05.2026 Вт
2 мин
Общая цифра впечатляет, но по погибшим разница еще больше
aimg Мария Науменко
фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Getty Images)

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российская армия несет значительно большие потери на фронте, чем украинские Силы обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Сырского "Милитарному".

Читайте также: "Огромная цифра". Сырский рассказал, где РФ сосредоточила больше всего солдат

По словам главкома, соотношение общих потерь между российской и украинской армиями составляет примерно 3,5 к одному в пользу Украины.

"У противника потери в разы больше. Общие потери на фронте в 3,5 раза больше", - заявил Сырский.

В то же время, по его словам, разница в количестве погибших еще больше.

"По убитым цифра в зависимости от дня достигает и 7, и 9 раз. Это соотношение убитых", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Потери россиян

Ранее заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса отмечал, что потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение остается минимальным.

По его словам, несмотря на амбициозные планы врага на 2026 год, реальных сил для их воплощения у противника пока недостаточно.

Кроме того, в России все более заметными становятся последствия больших потерь в войне против Украины. По данным российских СМИ, из-за потока раненых в РФ гражданские больницы и роддома массово перепрофилируют под военные госпитали.

В то же время в российских регионах жалуются на дефицит врачей, нехватку мест в стационарах и проблемы с доступом к медицинской помощи для гражданских пациентов.

