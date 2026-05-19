Сырский раскрыл соотношение потерь ВСУ и армии РФ на фронте

По словам главкома, соотношение общих потерь между российской и украинской армиями составляет примерно 3,5 к одному в пользу Украины.

"У противника потери в разы больше. Общие потери на фронте в 3,5 раза больше", - заявил Сырский.

В то же время, по его словам, разница в количестве погибших еще больше.

"По убитым цифра в зависимости от дня достигает и 7, и 9 раз. Это соотношение убитых", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Потери россиян

Ранее заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса отмечал, что потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение остается минимальным.

По его словам, несмотря на амбициозные планы врага на 2026 год, реальных сил для их воплощения у противника пока недостаточно.