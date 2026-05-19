Сирський розкрив співвідношення втрат ЗСУ та армії РФ на фронті

20:33 19.05.2026 Вт
2 хв
Загальна цифра вражає, але по загиблих різниця ще більша
aimg Марія Науменко
фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (Getty Images)

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російська армія зазнає значно більших втрат на фронті, ніж українські Сили оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Сирського "Мілітарному".

За словами головкома, співвідношення загальних втрат між російською та українською арміями становить приблизно 3,5 до одного на користь України.

"У противника втрати в рази більші. Загальні втрати на фронті у 3,5 рази більші", - заявив Сирський.

Водночас, за його словами, різниця у кількості загиблих є ще більшою.

"По вбитих цифра в залежності від дня сягає і 7, і 9 разів. Це співвідношення вбитих", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Втрати росіян

Раніше заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса зазначав, що втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування залишається мінімальним.

За його словами, попри амбітні плани ворога на 2026 рік, реальних сил для їхнього втілення у противника наразі недостатньо.

Крім того, у Росії дедалі помітнішими стають наслідки великих втрат у війні проти України. За даними російських ЗМІ, через потік поранених у РФ цивільні лікарні та пологові будинки масово перепрофільовують під військові госпіталі.

Водночас у російських регіонах скаржаться на дефіцит лікарів, нестачу місць у стаціонарах та проблеми з доступом до медичної допомоги для цивільних пацієнтів.

