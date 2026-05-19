Сирський розкрив співвідношення втрат ЗСУ та армії РФ на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російська армія зазнає значно більших втрат на фронті, ніж українські Сили оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Сирського "Мілітарному".
За словами головкома, співвідношення загальних втрат між російською та українською арміями становить приблизно 3,5 до одного на користь України.
"У противника втрати в рази більші. Загальні втрати на фронті у 3,5 рази більші", - заявив Сирський.
Водночас, за його словами, різниця у кількості загиблих є ще більшою.
"По вбитих цифра в залежності від дня сягає і 7, і 9 разів. Це співвідношення вбитих", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.
Раніше заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса зазначав, що втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування залишається мінімальним.
За його словами, попри амбітні плани ворога на 2026 рік, реальних сил для їхнього втілення у противника наразі недостатньо.
Крім того, у Росії дедалі помітнішими стають наслідки великих втрат у війні проти України. За даними російських ЗМІ, через потік поранених у РФ цивільні лікарні та пологові будинки масово перепрофільовують під військові госпіталі.
Водночас у російських регіонах скаржаться на дефіцит лікарів, нестачу місць у стаціонарах та проблеми з доступом до медичної допомоги для цивільних пацієнтів.