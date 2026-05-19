В РФ война "вытесняет" гражданских пациентов из больниц и роддомов, - СМИ

19:18 19.05.2026 Вт
3 мин
Россиянам откровенно говорят, что в приоритете теперь только участники войны
aimg Мария Науменко
В РФ война "вытесняет" гражданских пациентов из больниц и роддомов, - СМИ Фото: раненый российский военный в госпитале РФ (росСМИ)
В России из-за потока раненых с фронта гражданские больницы и роддома все чаще перепрофилируют под госпитали для военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское независимое медиа"Новая газета Европа".

Журналисты обратили внимание на ситуацию в Омске, где в конце 2025 года местные власти закрыли женскую консультацию, чтобы передать помещение Министерству обороны РФ для создания поликлиники для ветеранов войны. Ранее похожая судьба постигла роддом №5, который сначала закрыли на реконструкцию, а впоследствии переоборудовали под военный госпиталь.

"Его сначала закрыли на реконструкцию, а потом выяснилось, что вместо роддома теперь там будет госпиталь для ветеранов ВВО", - рассказал основатель "Омского гражданского объединения" Даниил Чебыкин.

На реконструкцию и оснащение бывшего роддома, по данным издания, потратили сотни миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. После ремонта фасад здания покрасили в цвета российского флага.

"Все-таки учреждение предназначено для оказания медицинской помощи ветеранам и участникам СВО", - пояснили журналистам в региональном Минздраве.

По словам Чебыкина, Омск фактически пытаются превратить в "столицу военной медицины", поскольку город расположен далеко от границ и не подвергается ударам дронов или ракет. Он также предположил, что омские чиновники рады, что в их регионе строятся госпитали Минобороны, и всячески способствуют появлению новых подобных проектов в связи с высокой коррупциогенностью этого направления.

Подобные случаи, по данным "Новой газеты Европа", фиксируют и в других российских городах. В Москве больницу для пациентов с муковисцидозом перепрофилировали под госпиталь для участников войны, а в Ростове-на-Дону такая же ситуация произошла с одним из роддомов.

Раненых размещают в обычных больницах

Из-за нехватки мест в военных госпиталях раненых российских военных все чаще размещают в обычных гражданских больницах. В частности, в Санкт-Петербурге, по словам сотрудников медучреждений, отделения для военных открыли во многих крупных больницах города.

Бывшая медсестра НИИ скорой помощи им. Джанелидзе рассказала журналистам, что из-за большого количества раненых военных в больницах возник дефицит антибиотиков и расходных материалов, необходимых для гражданских пациентов. Часть военных впоследствии перевели в госпиталь в Североморске.

"О военнослужащих "СВО" особо не рассказывают, потому что их очень много, и никто не хочет объявлять, что их настолько много, что военные госпитали их не вмещают", - отметила она.

В РФ не хватает врачей и мест в стационарах

На фоне кадрового кризиса в российской медицине ситуация только ухудшается. По данным Минздрава РФ, в стране не хватает более 23 тысяч врачей и более 63 тысяч работников среднего медперсонала. При этом участников войны с 2023 года обслуживают вне очереди.

Жители российских регионов все чаще жалуются на проблемы с доступом к медицинской помощи. В соцсетях люди пишут о нехватке мест в стационарах и объяснениях врачей, что приоритет предоставляют "своим" - участникам войны против Украины.

Кроме того, в РФ фиксируют ухудшение ситуации в экономике и финансовом секторе. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила внутренние документы российских властей, которые свидетельствуют о серьезных проблемах в экономике страны.

По словам президента, в России сокращается нефтепереработка, закрывают сотни нефтяных скважин, а часть банков оказалась на грани ликвидации. Зеленский также отмечал, что украинские санкционные и дальнобойные удары все сильнее влияют на экономику РФ.

Удар по Прилукам: уже более 20 раненых, поврежденный ТЦ "Эпицентр" (фото)
Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе
Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе