Украинские штурмовики загоняют врага в ловушку: ситуация на Добропольском направлении

Понедельник 15 сентября 2025 20:20
Украинские штурмовики загоняют врага в ловушку: ситуация на Добропольском направлении Фото: ВСУ отрезают пути врагу на Добропольском направлении (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

На Добропольском направлении украинские войска проводят одну из самых успешных операций последних месяцев - противник оказался в оперативном окружении, а его потери в несколько раз превышают украинские.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление в Telegram начальника Управления Штурмовых подразделений Валентина Манька.

Руководитель Управления штурмовых подразделений сообщил, что украинские воины методично перемалывают силы врага, отрезают его от путей подкрепления и накрывают перекрестным огнем.

"За две недели мы сделали то, что еще недавно казалось невозможным. Усилиями 33-го и 425-го штурмовых подразделений, во взаимодействии с 1-м ОШП, 24-м и 25-м штурмовыми батальонами, а также 79-й и 82-й бригадами ДШВ, враг оказался в оперативном, а кое-где и в тактическом окружении", - рассказал Манько.

По его словам, на карте уже четко просматриваются три больших "котла", а россияне бросили сюда свои самые боеспособные части, чтобы сорвать замыкание кольца.

"Однако даже элитные подразделения не смогли остановить давление украинских штурмовиков. Боестолкновения тяжелые, продолжаются встречные бои, однако соотношение потерь в среднем составляет 1 к 5 в нашу пользу", - подчеркнул он.

Манько также сообщил, что все больше оккупантов сдаются в плен. "Ситуация напоминает Курскую битву: противник массово складывает оружие, не выдерживая нашего давления", - отметил военный.

Он добавил, что эта операция уже становится примером военной науки, поскольку демонстрирует, как слаженные действия нескольких ударных группировок способны переломить ситуацию на стратегическом направлении.

Ранее Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские войска эффективно обезвреживают подразделение российской морской пехоты, которое было переброшено для наступательных действий в районе Доброполья.

Доброполье Война России против Украины
