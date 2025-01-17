Вопрос на контроле? Что известно о скандале с переводом авиатехников в пехоту

Недавно в сети распространились сообщения о массовом переводе военных, которые служат в авиатехнических подразделениях Воздушных сил ВСУ, в пехоту на фронт. На ситуацию отреагировал Генштаб, командование Воздушных сил и президент Владимир Зеленский, также была создана спецкомиссия для изучения вопроса.

РБК-Украина в материале ниже собрало все, что известно об этом скандале.

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Что известно о скандале

Общественный резонанс накануне, 14 января вызвало в частности заявление техников 114-й авиационной бригады, которое обнародовал сержант Виталий Горжевский (позывной "Барт"). В нем говорилось, что из бригады уже перевели в пехоту 250 человек, а теперь поступила телеграмма о переводе еще 218, фактически почти всех техников бригады в пехоту.

"Технический состав фактически уничтожается, а без нас авиация не сможет функционировать. Мы пытаемся сохранить боевую готовность, но без обслуживающего персонала это просто невозможно", - написал Горжевский в Facebook.

Его сообщение сопровождалось видео на котором военные просят об огласке. По их словам, сложившаяся ситуация грозит уничтожением "основы украинской авиации". Затем этот пост вместе с видеообращением был удален со страницы Горжевского в Facebook.

В свою очередь старший техник инженерно-авиационной службы прикарпатской авиационной эскадрильи Дмитрий Донцов заявил изданию "Галка", что это фактически сделает небоеспособной бригаду, которая вооружена советскими истребителями МиГ-29 и освоила новые западные типы самолетов. По его словам, для обслуживания одного самолета нужно минимум восемь человек.

"Забирают и из руководства, и из персонала. Есть регламентированные документы, в которых указано, сколько людей должны работать с самолетом. И если мы допустим ошибки на земле, то это жизнь пилота. А чтобы подготовить пилота, нужны многие годы, плюс несколько лет практики, боевой опыт", - пояснил Донцов.

Он добавляет, что ранее из бригады уже забирали людей, но техникам удавалось выполнять свою работу. Однако после последнего сокращения они не смогут обслуживать все количество самолетов, которое есть в бригаде.

Между тем начальник группы гражданско-военного сотрудничества 114-й бригады Руслан Колишенко объяснил, что своими действиями военные пытаются поднять огласку вокруг темы перевода в пехоту, и вместе с этим подчеркнуть важность авиационно-технического персонала для боевой авиации.

По его словам, распоряжение было получено несколько дней назад и оно стало болезненным, ведь коснулось большой части людей, которые обеспечивают полеты.

"Вокруг пилота еще очень много людей, которые обслуживают этот самолет. Каждую группу в самолете фактически обслуживает отдельная группа людей. Кто этот самолет заправляет, кто этот самолет проводит боевую готовность. Кто-то его ремонтирует, кто-то за ним постоянно ухаживает и заботится", - рассказал он "Радио Свобода".

Поэтому, как отмечает Колишенко, если сегодня этих людей забрать, то нагрузка значительно возрастет, а в некоторых группах просто не останется специалистов, которые должны это делать.

"А это в свою очередь может привести к тому, что некоторые самолеты перестанут летать или перестанут выполнять свои боевые задачи, или будут менее эффективно их выполнять", - предупредил он.

Что говорит Генштаб и Командование Воздушных сил

Учитывая общественный резонанс, первыми на ситуацию отреагировал Генеральный штаб ВСУ, который заявил, что "остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, которые обслуживают самолеты в пехотные подразделения переводить не планировалось и не планируется".

Вместе с тем там признают, что "отдельные категории" личного состава Воздушных Сил, как и других видов и родов ВСУ, после предварительной подготовки в учебных центрах, усиливают Сухопутные, Десантно-штурмовые войска и т. п.

Генштаб заявил, что ситуация на фронте непростая, на многих участках не хватает пехотинцев. Поэтому решение об усилении об усилении сухопутных бригад на передовой за счет военнослужащих из подразделений других родов и видов ВСУ называют вынужденным шагом.

Там также отметили, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский запретил перемещение с занимаемых должностей специалистов высокотехнологичных специальностей и тех, которые прошли подготовку за рубежом на иностранных образцах вооружения и военной техники.

Позже ситуацию прокомментировал и.о. командующего Воздушных сил генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко. По его словам, не будут переводить в пехоту узкоспециализированных специалистов. Это касается авиационных инженеров, военных из расчетов мобильных огневых групп и тех, кто проходил обучение на западную технику, а также тех, кто задействован в выполнении боевых задач авиации.

При этом Кривоножко добавляет, что Воздушные Силы "поэтапно переводят" в сухопутные подразделения определенное количество личного состава, чтобы усилить бригады на линии фронта.

Реакция Зеленского

С реакцией выступил и президент Владимир Зеленский. Во время одного из своих традиционных видеообращений он сообщил, что провел разговор с командующим Воздушных сил и поручил не уменьшать состав специалистов, которые нужны для выполнения боевых задач.

"Сегодня было много разной информации, возмущения и обсуждений относительно переводов. Я поручил прояснить все обществу и не уменьшать состав специалистов, которые нужны Воздушным силам для выполнения боевых задач - нашей авиации, ПВО и мобильным огневым группам", - сказал Зеленский.

Создана специальная комиссия

В Воздушных Силах создали специальную комиссию, которая изучает состояние дел по переводу военнослужащих Воздушных Сил в другие роды и виды ВСУ. Там заявили, что не допустят перевода военных с дефицитными специальностями, а именно:

тех, кто эксплуатирует и обслуживает технику;

специалистов РЭБ и других специальностей;

членов укомплектованных мобильных огневых групп;

тех, кто проходил обучение за рубежом.

Сейчас также проверяют, переводили ли кого-то с дефицитными специальностями и если такие нарушения обнаружат, то их обещают исправить.

Там также напомнили, что в органах военного управления работают горячие линии (call-центры), а также электронная почта для обращений. В Командовании Воздушных сил - 0800500410-2-5; callcenter.ps@ps.mil.gov.ua

В воздушных командованиях:

"Центр" - 095 768 6398, почта: pvk_c@ps.gov.ua

"Юг" - 050 934 8119; pivden.air@ukr.net

"Запад" - 0 322 355 589; vppp1mpz@gmail.com

"Восток" - 0800500410-2-4; szg_a2533@ps.mil.gov.ua

Сырский держит вопрос на контроле

Добавим, что сегодня в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что данный вопрос "поставлен на контроль".

"Лично главнокомандующий ВСУ (Александр Сырский - ред.) держит на контроле очень внимательно неперевод узкопрофильных специалистов (Воздушных сил - ред.) с их должностей, а оставлении их собственно на тех должностях для того, чтобы сохранить потенциал. Это широкая коммуникация в ответ на российское ИПСО", - заявил Шмыгаль.

Он подытожил, что в целом вопрос касательно перевода военнослужащих в другие роды и виды войск является компетенцией руководства ВСУ и добавил, что "Генштаб отреагировал на эти вещи и соответствующая коммуникация есть".