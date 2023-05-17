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Сырский показал, как ВСУ уничтожили минометную позицию РФ из САУ "Краб" под Бахмутом

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Бахмут, Среда 17 мая 2023 10:40
Сырский показал, как ВСУ уничтожили минометную позицию РФ из САУ "Краб" под Бахмутом Фото: ВСУ уничтожили минометную позицию РФ из САУ "Краб" под Бахмутом (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские силы обороны продолжают защищать Бахмут Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои. В частности, ВСУ уничтожили минометный расчет оккупантов на этом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

"Бахмутское направление. 26 артиллерийская бригада им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича уничтожает минометную позицию врага из САУ "Краб", - подписал видео он.

Как сообщалось, ранее Сырский заявлял, что продвижение украинских войск на Бахмутском направлении - это первый успех наступательных действий в ходе проведения операции по обороне Бахмута.

Напомним, ранее в Минобороны заявили, что Силы обороны захватили более десяти позиций россиян под Бахмутом.

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