Сирський показав, як ЗСУ знищили мінометну позицію РФ з САУ "Краб" під Бахмутом

Українські сили оборони продовжують захищати Бахмут Донецької області, де тривають запеклі бої. Зокрема, ЗСУ знищили мінометний розрахунок окупантів на цьому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

Як повідомлялося, раніше Сирський заявляв, що просування українських військ на Бахмутському напрямку – це перший успіх наступальних дій у ході проведення операції з оборони Бахмута.

Нагадаємо, раніше у Міноборони заявили, що Сили оборони захопили понад десять позицій росіян під Бахмутом.

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