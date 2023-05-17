Сирський показав, як ЗСУ знищили мінометну позицію РФ з САУ "Краб" під Бахмутом
Українські сили оборони продовжують захищати Бахмут Донецької області, де тривають запеклі бої. Зокрема, ЗСУ знищили мінометний розрахунок окупантів на цьому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.
"Бахмутський напрямок. 26 артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича знищує мінометну позицію ворога із САУ "Краб", - підписав відео він.
Як повідомлялося, раніше Сирський заявляв, що просування українських військ на Бахмутському напрямку – це перший успіх наступальних дій у ході проведення операції з оборони Бахмута.
Нагадаємо, раніше у Міноборони заявили, що Сили оборони захопили понад десять позицій росіян під Бахмутом.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.