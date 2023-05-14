ВСУ продолжают идти вперед под Бахмутом, захвачено больше 10 позиций врага, - Маляр

Украинские военные продолжают продвигаться вперед на Бахмутском направлении в районах пригорода. Силам обороны удалось захватить более десяти позиций российских оккупантов.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Telegram .

"Наши подразделения за сегодняшний день захватили более десяти вражеских позиций на севере и юге окрестностей Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в районе Ивановского", - сообщила она.

Маляр добавила, что украинские военные взяли в плен вражеских солдат из разных частей.

"В самом Бахмуте очень горячо. Враг собрал там все силы и пытается продвигаться, уничтожая все на своем пути. Продолжаются ожесточенные бои", - рассказала замминистра обороны.

Маляр подчеркнула, что по состоянию на сейчас оккупанты не могут окружить Бахмут и "достичь громкой победы на этом направлении".

При этом она добавила, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский держит ситуацию под контролем.

Напомним, вчера Маляр сообщала, что ВСУ постепенно продвигаются по двум направлениям в пригороде Бахмута.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что украинские военные очень мотивированы перед контрнаступлением, а силы обороны Украины почти готовы к наступательным действиям.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.