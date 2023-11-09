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Более тысячи окупантов и 36 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Четверг 09 ноября 2023 07:48
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Более тысячи окупантов и 36 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине Фото: украинские военные (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Потери России в войне в Украине на среду, 9 ноября, составили 1080 окупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 308 720 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 36 артсистем и подвели 15 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.11.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 308720 (+1080) человек ликвидировано;
  • танков - 5316 (+15) ед.;
  • боевых бронированных машин - 10014 (+18) ед;
  • артиллерийских систем - 7475 (+36) ед.;
  • РСЗО - 875 (+3) ед.;
  • средства ПВО - 577 (+5) ед.;
  • самолетов - 322 ед.;
  • вертолетов - 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5593 (+26) ед.;
  • крылатые ракеты - 1557 (+1) ед.;
  • корабли/катера - 20 ед;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9853 (+39) ед;
  • специальная техника - 1059 (+5) ед.

Ситуация на фронте

Наши защитники отбили 30 атак противника на Бахмутском направлении, наносят огненное поражение по тылам противника на Херсонском направлении и поразили 8 артиллерийских средств противника.

Кроме того, украинские войска продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении. Предварительно, украинские силы при поддержке бронетехники продолжали атаки вблизи Роботиного и Вербового за последние несколько дней.

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Более тысячи окупантов и 36 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Более тысячи окупантов и 36 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине
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