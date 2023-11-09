Более тысячи окупантов и 36 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Потери России в войне в Украине на среду, 9 ноября, составили 1080 окупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 308 720 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 36 артсистем и подвели 15 танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.11.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 308720 (+1080) человек ликвидировано;
- танков - 5316 (+15) ед.;
- боевых бронированных машин - 10014 (+18) ед;
- артиллерийских систем - 7475 (+36) ед.;
- РСЗО - 875 (+3) ед.;
- средства ПВО - 577 (+5) ед.;
- самолетов - 322 ед.;
- вертолетов - 324 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5593 (+26) ед.;
- крылатые ракеты - 1557 (+1) ед.;
- корабли/катера - 20 ед;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 9853 (+39) ед;
- специальная техника - 1059 (+5) ед.
Ситуация на фронте
Наши защитники отбили 30 атак противника на Бахмутском направлении, наносят огненное поражение по тылам противника на Херсонском направлении и поразили 8 артиллерийских средств противника.
Кроме того, украинские войска продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении. Предварительно, украинские силы при поддержке бронетехники продолжали атаки вблизи Роботиного и Вербового за последние несколько дней.
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