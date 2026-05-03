Главная » Новости » Война в Украине

Количество ампутаций на фронте в апреле уменьшилось, - Сырский

13:55 03.05.2026 Вс
2 мин
Положительная динамика держится второй месяц подряд
aimg Мария Науменко
Количество ампутаций на фронте в апреле уменьшилось, - Сырский фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Getty Images)
В апреле на фронте зафиксировали снижение количества тяжелых ранений и ампутаций среди украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

По его словам, такая динамика связана с изменениями в структуре боевых травм, в частности из-за активного применения противником ударных БпЛА, FPV-дронов и барражирующих боеприпасов.

"Важно отметить, что в апреле зафиксировано снижение количества тяжелых ранений. Также наблюдается положительная тенденция по уменьшению количества ампутаций", - подчеркнул он.

В то же время Сырский отметил, что положительные изменения свидетельствуют об улучшении оказания помощи на догоспитальном этапе, повышение уровня подготовки военных и лучшую осведомленность относительно правильного использования турникетов.

С начала года в подразделения передали более 50 единиц медицинской техники. Однако, по словам главкома, вопрос обеспечения эвакуационными платформами - бронированными, полноприводными и мобильными - остается критически важным.

Отдельно он подчеркнул, что российские войска системно нарушают нормы международного гуманитарного права, целенаправленно поражая санитарный транспорт. В частности, только в зоне ответственности одного из корпусов ДШВ с начала года уничтожено пять эвакуационных автомобилей.

В таких условиях особое значение приобретает развитие наземных роботизированных комплексов для эвакуации раненых, в частности платформ с бронированными капсулами. Также продолжаются испытания тяжелых беспилотных систем для эвакуации по воздуху в сложных боевых условиях.

В начале апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уже сообщал о положительных изменениях во фронтовой медицине. В частности, по его словам, наблюдается уменьшение количества ампутаций у раненых военных.

Тогда он отмечал, что улучшение связано с эффективным медицинским сопровождением, подготовкой военных и правильным использованием турникетов. Кроме того, ВСУ развивают сеть подземных стабилизационных пунктов, чтобы раненые могли быстрее получать помощь и имели больше шансов сохранить конечности.

фронт ампутація Вооруженные силы Украины Медицинская помощь Александр Сырский
