Сырский назвал потери России в войне с начала года

С начала 2025 года российская армия потеряла в войне против Украины 200 тысяч оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

"200 тысяч человек - общие потери врага с начала этого года. Спасибо каждому украинскому воину за профессионализм. Борьба продолжается", - сообщил Сырский.