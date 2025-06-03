Сырский назвал потери России в войне с начала года
С начала 2025 года российская армия потеряла в войне против Украины 200 тысяч оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.
"200 тысяч человек - общие потери врага с начала этого года. Спасибо каждому украинскому воину за профессионализм. Борьба продолжается", - сообщил Сырский.
Потери России в войне
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла почти 991 тысячу военных.
В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 1100 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 7 танков, 8 боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, 126 дронов и другую технику врага.
Кроме того, Генштаб подтвердил уничтожение 41 российского самолета во время операции СБУ "Паутина" 1 июня.
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