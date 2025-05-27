Минобороны допустило к эксплуатации "антидроновой пистолет": что о нем известно

Минобороны официально допустило к эксплуатации новый украинский "антидроновий пистолет". Устройство блокирует управление и видеосигнал вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

В Минобороны отметили, что устройство уже прошло необходимые испытания и в ближайшее время поступит в боевые подразделения.

Согласно сообщению, пистолет имеет монолитную конструкцию, весит чуть более 1 кг и предназначен для индивидуального использования военными на передовой.

Речь идет о компактном индивидуальном устройстве радиоэлектронной защиты, которое блокирует каналы управления и передачи видеосигнала дронов. Прибор создает электромагнитные помехи, эффективно "глуша" вражеские БПЛА.

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах новое средство борьбы с вражескими беспилотниками - украинский "антидроновий пистолет".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно к эксплуатации в ВСУ допустили беспилотный дрон украинского производства "Рарог-10".

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