Сирійські війська зайняли Манбідж через Туреччину

Фото: Башар Асад (facebook.com/SyrianPresidency)

Сирійські курди попросили уряд Башара Асада про захист Манбіджа на тлі загрози наступу турецьких військ

В п'ятницю, 28 грудня, сирійські урядові війська увійшли до міста Манбідж (Сирія) після прохання курдських "Загонів народної самооборони". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW з посиланням на заяву речника армії в ефірі державного сирійського телебачення.

Повідомляється, що до цього сирійські курди попросили уряд Башара Асада про захист Манбіджа на тлі загрози наступу турецьких військ, котрі планують військову операцію в цьому районі.

"Ми запрошуємо сирійський уряд направити свої збройні сили для того, щоб захистити Манбідж перед лицем турецької загрози", - зазначається в заяві, котру наводить агенція новин Reuters.

Нагадаємо, 25 грудня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чувашоглу, після заяви США про вихід з Сирії, заявив, що вони здатні самостійно впоратися з "Ісламською державою". Пізніше стало відомо, що Туреччина успішно випробувала авіабомбу MK-84 на базі HABRAS в районі Карапинар провінції Конья.

Чувашоглу розповів, що Туреччина прийняла рішення тимчасово відкласти початок військової операції в Сирії проти курдських формувань і терористів "Ісламської держави" на східному березі Євфрату до закінчення консультацій з США.

До цього Трамп віддав наказ про повне виведення військ США з Сирії. Сирію покинуть понад 2 тис. американських військовослужбовців, які займаються тренуванням місцевих формувань для боротьби з угрупуванням "Ісламську державу".