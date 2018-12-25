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Туреччина тимчасово відклала військову операцію в Сирії

Новини » Політика    25.12.2018 - 13:04
Туреччина тимчасово відклала військову операцію в Сирії
Фото: Мевлют Чувашоглу (twitter.com/di4arik251)

Операція відкладена до закінчення переговорів з США

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чувашоглу заявив, що вони здатні самостійно впоратися з "Ісламською державою" на території Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah.

Чувашоглу розповів, що Туреччина прийняла рішення тимчасово відкласти початок військової операції в Сирії проти курдських формувань і терористів "Ісламської держави" на східному березі Євфрату до закінчення консультацій з США.

Коментуючи наміри США вивести війська з Сирії міністр заявив, що їх дії не повинні допомогти "пов'язаної з терористами Робочої Партії Курдистану Союзу демократичних сил Сирії". Глава МЗС зазначив, що вони здатні боротися з ІД на території Сирії поодинці "де б вони не знаходилися".

Крім цього, міністр попередив Францію, чиї війська розміщені в районах зайнятих сирійським курдами, про те, щоб вони утримувалися від підтримки "курдських терористів".

Нагадаємо, Трамп віддав наказ про повне виведення військ США з Сирії. Сирію покинуть понад 2 тис. американських військовослужбовців, які займаються тренуванням місцевих формувань для боротьби з угрупуванням "Ісламську державу".

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