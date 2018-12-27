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Туреччина успішно випробувала авіабомбу

Новини » Політика    27.12.2018 - 12:52
Туреччина успішно випробувала авіабомбу
Фото: випробування авіабомби (скрін відео)

В процесі випробувань авіабомбу розігнали до швидкості 1850 кілометрів на годину

Туреччина успішно випробувала авіабомбу MK-84 на базі HABRAS в районі Карапинар провінції Конья. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Анадолу".

У Міністерстві промисловості і технологій Туреччини відзначили, що в процесі випробувань авіабомбу розігнали до швидкості 1850 кілометрів на годину.

Нагадаємо, 28 січня представник ВПС США повідомляв, що військово-повітряні сили США модернізували свою потужну неядерну авіабомбу GBU-57.

Відмічено, що нова четверта модифікація бомби GBU-57 може бути використана по підземним військовим заводам Північної Кореї. Як пояснили виданню в військовому відомстві, модернізація проводилася з метою поліпшення характеристик бомби при використанні для важких цілей і цілей, що знаходяться на великій глибині.

Також 3 листопада Північна Корея пригрозила відновленням розвитку ядерного арсеналу у випадку, якщо Сполучені Штати Америки не скасують економічні санкції.

До цього повідомлялось, що КНДР готується до можливого візиту міжнародних експертів, які повинні перевірити зачинення ядерного полігону на півночі країни.

23 жовтня уряд Південної Кореї ратифікувала угоду про денуклеаризацію Корейського півострова, яку було підписано у вересні лідерами двох Корей Кім Чен Ином і Мун Чже Іном.

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