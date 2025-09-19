В Сирии ликвидирован топ-боевик ИГИЛ, который готовил атаку на США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети X .

Как отметили в Центральном командовании, Омар Абдул Кадер "представлял прямую угрозу США". Он был высокопоставленным боевиком ИГИЛ, который пытался организовать атаку на США.

Ликвидация такого боевика нарушает способность террористической организации планировать и проводить новые теракты, угрожающие американцам и партнерам США.

"Мы не отступим в нашей борьбе против террористов, которые стремятся атаковать Соединенные Штаты, наши силы, а также союзников и партнеров за рубежом. Я высоко оцениваю усилия наших опытных военнослужащих и всех, кто поддержал их во время этой операции", - отметил адмирал Брэд Купер, командующий CENTCOM.