США ликвидировали в Сирии старшего главаря ИГИЛ: детали операции
Американские военные провели рейд в сирийской провинции Алеппо, в результате чего был ликвидирован старший главарь ИГИЛ Дийя Зауба Муслих аль-Хардани.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное военное командование США в соцсети X.
"Ранним утром в городе Эль-Баб, в провинции Алеппо, Сирия, силы Центрального командования США (CENTCOM) провели рейд, в результате которого был ликвидирован старший главарь ИГИЛ Дийя Зауба Муслих аль-Хардани", - сказано в сообщение Центрального командования.
Там уточнили, что военные также ликвидировали двух взрослых сыновей террориста - Абдаллу Зия аль-Хардани и Абду ар-Рахман Зия Зауба аль-Хардани.
"Эти представители ИГИЛ представляли угрозу для сил США и коалиции, а также для нового сирийского правительства. На месте операции также находились три женщины и трое детей - никто из них не пострадал", - подчеркнули американские военные.
Генерал Майкл Эрик Курилла, командующий Центрального командования ВС США, пообещал, что США будут неустанно преследовать террористов ИГИЛ, в какой бы точке мира они не находились.
"Террористы ИГИЛ не могут чувствовать себя в безопасности ни во сне, ни в действии, ни в укрытии", - подчеркнул он.
Кто такой Дийя Зауба Муслих аль-Хардани
Стоит заметить, что на данный момент официальная информация о его статусе внутри ИГИЛ ограничена. CENTCOM называет его "старшим главарем" организации, однако не уточняет конкретную должность или заглавную роль в структуре группы.
Напомним, в феврале этого года президент США Дональд Трамп рассказал, что американским военным удалось ликвидировать в Сирии одного из лидеров "Аль-Каиды".
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