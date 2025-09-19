У Сирії ліквідовано топ-бойовика ІДІЛ, який готував атаку на США
Американські військові під час рейду ліквідували в Сирії планувальника зовнішніх операцій ІДІЛ Омара Абдула Кадера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне командування США (CENTCOM) у соцмережі X.
Як зазначили в Центральному командуванні, Омар Абдул Кадер "становив пряму загрозу США". Він був високопоставленим бойовиком ІДІЛ, який намагався організувати атаку на США.
Ліквідація такого бойовика порушує здатність терористичної організації планувати і проводити нові теракти, що загрожують американцям і партнерам США.
"Ми не відступимо в нашій боротьбі проти терористів, які прагнуть атакувати Сполучені Штати, наші сили, а також союзників і партнерів за кордоном. Я високо оцінюю зусилля наших досвідчених військовослужбовців і всіх, хто підтримав їх під час цієї операції", - зазначив адмірал Бред Купер, командувач CENTCOM.
Ліквідація старшого ватажка ІДІЛ
Нагадаємо, 25 липня Центральне командування США повідомило, що американські військові провели рейд у сирійській провінції Алеппо.
Під час операції їм вдалося ліквідувати старшого ватажка ІДІЛ Дійю Зауба Мусліх аль-Хардані.
Також військові ліквідували двох дорослих синів бойовика - Абдаллу Зія аль-Хардані та Абду ар-Рахман Зія Зауба аль-Хардані.