У Сирії ліквідовано топ-бойовика ІДІЛ, який готував атаку на США

Американські військові під час рейду ліквідували в Сирії планувальника зовнішніх операцій ІДІЛ Омара Абдула Кадера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне командування США (CENTCOM) у соцмережі X .

Як зазначили в Центральному командуванні, Омар Абдул Кадер "становив пряму загрозу США". Він був високопоставленим бойовиком ІДІЛ, який намагався організувати атаку на США.

Ліквідація такого бойовика порушує здатність терористичної організації планувати і проводити нові теракти, що загрожують американцям і партнерам США.

"Ми не відступимо в нашій боротьбі проти терористів, які прагнуть атакувати Сполучені Штати, наші сили, а також союзників і партнерів за кордоном. Я високо оцінюю зусилля наших досвідчених військовослужбовців і всіх, хто підтримав їх під час цієї операції", - зазначив адмірал Бред Купер, командувач CENTCOM.