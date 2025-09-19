ua en ru
Пт, 19 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Сирії ліквідовано топ-бойовика ІДІЛ, який готував атаку на США

Сирія, П'ятниця 19 вересня 2025 22:05
UA EN RU
У Сирії ліквідовано топ-бойовика ІДІЛ, який готував атаку на США Ілюстративне фото: американські військові провели рейд у Сирії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Американські військові під час рейду ліквідували в Сирії планувальника зовнішніх операцій ІДІЛ Омара Абдула Кадера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне командування США (CENTCOM) у соцмережі X.

Як зазначили в Центральному командуванні, Омар Абдул Кадер "становив пряму загрозу США". Він був високопоставленим бойовиком ІДІЛ, який намагався організувати атаку на США.

Ліквідація такого бойовика порушує здатність терористичної організації планувати і проводити нові теракти, що загрожують американцям і партнерам США.

"Ми не відступимо в нашій боротьбі проти терористів, які прагнуть атакувати Сполучені Штати, наші сили, а також союзників і партнерів за кордоном. Я високо оцінюю зусилля наших досвідчених військовослужбовців і всіх, хто підтримав їх під час цієї операції", - зазначив адмірал Бред Купер, командувач CENTCOM.

Ліквідація старшого ватажка ІДІЛ

Нагадаємо, 25 липня Центральне командування США повідомило, що американські військові провели рейд у сирійській провінції Алеппо.

Під час операції їм вдалося ліквідувати старшого ватажка ІДІЛ Дійю Зауба Мусліх аль-Хардані.

Також військові ліквідували двох дорослих синів бойовика - Абдаллу Зія аль-Хардані та Абду ар-Рахман Зія Зауба аль-Хардані.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки ІДІЛ Війна в Сирії
Новини
Три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії
Три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії
Аналітика
Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто