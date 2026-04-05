Украина и Сирия возобновят работу своих посольств, - Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига анонсировал, что в Киеве вновь откроется посольство Сирии. В свою очередь в Дамаске будет открыто украинское.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Сибиги в соцсети Х.

Он проинформировал, что провел сегодня переговоры с главой МИД Сирии Ассаадом Хасаоном аш-Шайбани, в ходе которых стороны обсудили ряд важных вопросов и инициатив. В первую очередь речь о безопасности, так как безопасность Европы и Ближнего Востока связаны.

"Мы продолжим совместную работу по достижению прочного мира для наших народов. Мы также обсудили логистику, включая развитие торговых и морских путей - области с большим потенциалом для углубления экономического сотрудничества", - сообщил министр.

Сибига подчеркнул, что продовольственная безопасность остается важным направлением. По его словам, Украина готова внести свой вклад, в том числе через инициативу "Зерно из Украины", чтобы поддержать стабильность в регионе.

"Двусторонняя торговля уже увеличилась в девять раз с момента подписания Совместного коммюнике о восстановлении дипломатических отношений, и мы видим явные возможности для ее дальнейшего расширения", - отметил он.

Кроме того, стороны обсудили гуманитарное и образовательное сотрудничество. Глава украинского МИД подчеркнул, что многие студенты из Сирии учились и продолжают учиться в Украине. Он пояснил, что это прочная основа, на которой страны намерены строить дальнейшее сотрудничество.

Резюмируя Сибига добавил, что страны возобновят работу своих посольств.

"Мы договорились в ближайшем будущем вновь открыть посольства в Киеве и Дамаске - важный шаг в укреплении нашего партнерства", - подытожил министр иностранных дел Украины.