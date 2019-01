В Сирии из-за ударов авиации РФ погибли гражданские

В результате авиаударов погибло 3 гражданских, еще 9 получили ранения

Директор агентства гражданской обороны "Белые каски" Омар Хадж Абу Убейде сообщил, что в результате авиаударов российской авиации в провинции Алеппо погибло 3 гражданских, еще девять получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.

Абу Убейде рассказал, что раненные были доставлены в ближайшие больницы для лечения.

Удары произошли в районах Дарат Изза, Урум аль-Кубраи, Раидин, которые находятся в "зонах деэскалации". Также Убейде добавил, что перед авиаударами в эти районы пытались продвинуться проиранские ополченцы, но были отбиты оппозиционными силами, что контролируют этот район.

Сообщается, что самолеты, которые наносили авиаудары, вылетали с авиабазы Хмеймим в Латакии на юго-востоке Сирии, которая является местом базирования авиационной группы ВВС РФ в Сирии.

RuAF bombed the sites of weapon stores of Noureddine Zanki gunmen in the villages evacuated today and that it entered the Nusra Front (HTS) in the countryside of Aleppo. pic.twitter.com/wDWi9t1nRW