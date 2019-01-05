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В Сирии из-за ударов авиации РФ погибли гражданские

Новости » Происшествия    05.01.2019 - 22:49
В Сирии из-за ударов авиации РФ погибли гражданские
Иллюстративное фото (rfsmediaoffice.com)

В результате авиаударов погибло 3 гражданских, еще 9 получили ранения

Директор агентства гражданской обороны "Белые каски" Омар Хадж Абу Убейде сообщил, что в результате авиаударов российской авиации в провинции Алеппо погибло 3 гражданских, еще девять получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.

Абу Убейде рассказал, что раненные были доставлены в ближайшие больницы для лечения. 

Удары произошли в районах Дарат Изза, Урум аль-Кубраи, Раидин, которые находятся в "зонах деэскалации". Также Убейде добавил, что перед авиаударами в эти районы пытались продвинуться проиранские ополченцы, но были отбиты оппозиционными силами, что контролируют этот район.

Сообщается, что самолеты, которые наносили авиаудары, вылетали с авиабазы Хмеймим в Латакии на юго-востоке Сирии, которая является местом базирования авиационной группы ВВС РФ в Сирии.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Сирии в результате двухдневных боев погибло почти 40 человек. Вследствие наступления исламисты захватили город Дар-Таазза в районе Алеппо, который является вторым по населению на западе провинции, а также еще два других населенных пункта, которые находились под контролем сирийской оппозиции.

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