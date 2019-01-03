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У Сирії внаслідок боїв майже 40 людей загинули протягом двох днів

Новини » Надзвичайні події    03.01.2019 - 07:26
У Сирії внаслідок боїв майже 40 людей загинули протягом двох днів
Фото: війна в Сирії (rfsmediaoffice.com)

40 людей загинули через бої між ісламістами та союзниками Анкари

Бойовики ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", яке пов'язують із терористичною організацією "Аль-Каїда", атакували загони сирійського опозиційного "Фронту національного визволення". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначено, що внаслідок боїв упродовж останніх двох днів загинули щонайменше 39 людей. Бойові дії розгорнулися в провінції Алеппо на півночі Сирії.

Так, внаслідок наступу ісламісти захопили місто Дар-Таазза - друге за населенням на заході провінції, а також ще два інших населених пункти. Раніше вони перебували під контролем поміркованої сирійської опозиції, котру підтримує Туреччина.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські бойові літаки завдали ударів по житлових районах і позиціях антиурядової опозиції в північно-західній провінції Ідліб. Авіаудари нанесли по селах Зуайнир і Маренд в районі Ідліба Джир аль-Шугур.

Як писало РБК-Україна, президент Сирії Башар Асад дозволив Іраку завдавати ударів по терористичній організації "Ісламська держава" в Сирії без попереднього дозволу Дамаска на проведення відповідних операцій.

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