Синоптики рассказали, каким будет май в Украине

В Укргидрометцентре опубликовали краткую климатическую характеристику мая в Украине и поделились прогнозом температуры и осадков на третий месяц весны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ.
Предполагается, что среднемесячная температура составит 12-15 градусов (в горных районах Карпат и Крыма 9-12°C), что на 1,5 градуса ниже нормы.
Синоптики отметили, что количество осадков в мае ожидается:
Эти показатели находятся в пределах (80-120%) нормы.
Температурные показатели в мае составляют:
Среднемесячное количество осадков в мае составляет 22-60 мм; в западных, Винницкой областях и в горах Крыма 62-81 мм; в Карпатах и на Прикарпатье 85-148 мм.
"Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 15°C, в сторону ее повышения (что является климатическим показателем начала лета), происходит преимущественно во второй, в Карпатах и на Прикарпатье локально в третьей декаде мая и в начале первой декады июня", - рассказали в УкрГМЦ.
