Синоптики рассказали, каким будет май в Украине

Температура воздуха и количество осадков

Предполагается, что среднемесячная температура составит 12-15 градусов (в горных районах Карпат и Крыма 9-12°C), что на 1,5 градуса ниже нормы.

Синоптики отметили, что количество осадков в мае ожидается:

в целом по Украине 35-76 мм;

во Львовской, Ивано-Франковской областях и в горных районах Закарпатской и Черновицкой областей 88-138 мм.

Эти показатели находятся в пределах (80-120%) нормы.

Климатическая характеристика мая

Температурные показатели в мае составляют:

среднемесячная температура воздуха 13-17°C, в горных районах 7-12 градусов тепла.

абсолютный минимум температуры - 0,5-9,5°C мороза, в южной части и местами на Киевщине 0,2-3,0 градусов тепла.

абсолютный максимум 29,5-39,0 градусов тепла, в Карпатах и горах Крыма местами 22,0-28,4°C.

Среднемесячное количество осадков в мае составляет 22-60 мм; в западных, Винницкой областях и в горах Крыма 62-81 мм; в Карпатах и на Прикарпатье 85-148 мм.

"Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 15°C, в сторону ее повышения (что является климатическим показателем начала лета), происходит преимущественно во второй, в Карпатах и на Прикарпатье локально в третьей декаде мая и в начале первой декады июня", - рассказали в УкрГМЦ.