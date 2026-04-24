Синоптики розповіли, яким буде травень в Україні

14:40 24.04.2026 Пт
2 хв
Коли температура досягне показників початку літа?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: температура у травні в середньому становитиме 12-15 градусів (Getty Images)

В Укргідрометцентрі опублікували коротку кліматичну характеристику травня в Україні та поділились прогнозом температури та опадів на третій місяць весни.

Температура повітря та кількість опадів

Передбачається, що середньомісячна температура становитиме 12-15 градусів (в гірських районах Карпат та Криму 9-12°C), що на 1,5 градуси нижче за норму.

Синоптики зазначили, що кількість опадів у травні очікується:

  • в цілому по Україні 35-76 мм;
  • у Львівській, Івано-Франківській областях та в гірських районах Закарпатської і Чернівецької областей 88-138 мм.

Ці показники перебувають в межах (80-120%) норми.

Кліматична характеристика травня

Температурні показники у травні становлять:

  • середньомісячна температура повітря 13-17°C, в гірських районах 7-12 градусів тепла.
  • абсолютний мінімум температури - 0,5-9,5°C морозу, у південній частині та місцями на Київщині 0,2-3,0 градусів тепла.
  • абсолютний максимум 29,5-39,0 градусів тепла, в Карпатах та горах Криму місцями 22,0-28,4°C.

Середньомісячна кількість опадів у травні становить 22-60 мм; у західних, Вінницькій областях та в горах Криму 62-81 мм; в Карпатах і на Прикарпатті 85-148 мм.

"Стійкий перехід середньої добової температури повітря через 15°C, у бік її підвищення (що є кліматичним показником початку літа), відбувається переважно в другій, у Карпатах та на Прикарпатті локально в третій декаді травня та на початку першої декади червня", - розповіли в УкрГМЦ.

Нагадаємо, 23 квітня погода в Україні відчутно погіршиться. У більшості регіонів вдень очікуються дощі - від невеликих до помірних і лише на заході країни опади будуть незначними.

Крім того, нещодавно в Укргідрометцентрі розповіли, від чого можуть залежати заморозки в Україні та чи варто чекати ще сніг у квітні.

