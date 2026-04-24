Синоптики розповіли, яким буде травень в Україні

В Укргідрометцентрі опублікували коротку кліматичну характеристику травня в Україні та поділились прогнозом температури та опадів на третій місяць весни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УкрГМЦ.
Передбачається, що середньомісячна температура становитиме 12-15 градусів (в гірських районах Карпат та Криму 9-12°C), що на 1,5 градуси нижче за норму.
Синоптики зазначили, що кількість опадів у травні очікується:
Ці показники перебувають в межах (80-120%) норми.
Температурні показники у травні становлять:
Середньомісячна кількість опадів у травні становить 22-60 мм; у західних, Вінницькій областях та в горах Криму 62-81 мм; в Карпатах і на Прикарпатті 85-148 мм.
"Стійкий перехід середньої добової температури повітря через 15°C, у бік її підвищення (що є кліматичним показником початку літа), відбувається переважно в другій, у Карпатах та на Прикарпатті локально в третій декаді травня та на початку першої декади червня", - розповіли в УкрГМЦ.
