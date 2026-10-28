Синоптики советуют водителям переобуть машины: погода меняется

Погода в Украине в ближайшее время ощутимо изменится. Поэтому автомобилистам стоит позаботиться о безопасности всех участников дорожного движения заранее.
Об этом рассказала в блиц-интервью для РБК-Украина начальник отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
Синоптик рассказала, что уже сейчас видны "определенные тенденции" для ощутимых синоптических изменений в ноябре.
"Если говорить о начале ноября и в целом - для этого месяца типична погода, которая может уже носить иногда такой, характер зимний", - объяснила она.
Птуха уточнила, что температура воздуха будет постепенно снижаться (как ночью, так и днем).
Между тем осадки - дожди, могут переходить к так называемой "смешанной фазе".
Речь идет про дождь с мокрым снегом или же просто мокрый снег.
"Это - как раз-таки та погода, которая присуща ноябрю", - констатировала представительница УкрГМЦ.
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Она добавила, что "к таким проявлениям нужно готовиться".
"Особенно автомобилистам уже стоит подумать о переобувании машины. Потому что предпосылки для того, чтобы у нас уже были какие-то осадки смешанной фазы... постепенно появляются", - сообщила Птуха.
В то же время она отметила, что резкого снижения температуры в течение следующей недели, морозов или же "классических" снегопадов (с сохранением снежного покрова) синоптики пока что не прогнозируют.
"Но, опять же, с приближением к этим датам - будем уточнять... Официальные прогнозы мы даем на 3-5 суток", - подытожила синоптик.
Согласно прогнозу экспертов Укргидрометцентра на 29-31 октября, синоптическая ситуация в Украине в эти дни будет несколько контрастной.
В четверг (29 октября), небольшие и умеренные дожди возможны по Украине (кроме запада и востока). Ночью на юге - местами значительные дожди.
В западных областях - ночью и утром - вероятны туманы.
В пятницу (30 октября) и субботу (31 октября) будет преобладать погода без существенных осадков.
Температура воздуха в последние дни октября ожидается такая:
При этом несколько теплее будет в южной части страны:
Напомним, ранее мы рассказывали, какой может быть погода в Украине в ноябре в целом.
Кроме того, мы объясняли, как загрязнение воздуха меняет микроклимат украинских городов.
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