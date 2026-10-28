Синоптики радять водіям перевзути автівки: погода змінюється

Чому перевзути авто краще найближчим часом

Синоптик розповіла, що вже зараз видніються "певні тенденції" для відчутних синоптичних змін у листопаді.

"Якщо говорити про початок листопада та в цілому - для цього місяця типова погода, яка може вже мати інколи такий, характер зимовий", - пояснила вона.

Птуха уточнила, що температура повітря буде поступово знижуватись (як вночі, так і вдень).

Тим часом опади - дощі, можуть переходити до так званої "змішаної фази".

Йдеться про дощ із мокрим снігом або ж просто мокрий сніг.

"Це - якраз-таки та погода, яка є притаманна листопаду", - констатувала представниця УкрГМЦ.

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Вона додала, що "до таких проявів треба готуватися".

"Особливо автомобілістам вже варто подумати про перевзування автівки. Тому що передумови для того, щоб у нас вже були якісь опади змішаної фази... поступово з'являються", - повідомила Птуха.

Водночас вона зауважила, що різкого зниження температури впродовж наступного тижня, морозів або ж "класичних" снігопадів (зі збереженням снігового покриву) синоптики поки що не прогнозують.

"Але, знову ж таки, із наближенням до цих дат - будемо уточнювати... Офіційні прогнози ми даємо на 3-5 діб", - підсумувала синоптик.

Яку погоду прогнозують в УкрГМЦ на кінець жовтня

Згідно з прогнозом експертів Укргідрометцентру на 29-31 жовтня, синоптична ситуація в Україні в ці дні буде дещо контрастною.

У четвер (29 жовтня), невеликі та помірні дощі ймовірні по Україні (крім заходу та сходу). Вночі на півдні - місцями значні дощі.

У західних областях - вночі та вранці - ймовірні тумани.

У п'ятницю (30 жовтня) та суботу (31 жовтня) - переважатиме погода без істотних опадів.

Прогноз погоди в Україні на 29-31 жовтня від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Температура повітря в останні дні жовтня очікується така:

вночі (в середньому по Україні) - близько +2...+10°C;

вдень (в середньому по Україні) - близько +7...+14°C.

При цьому дещо тепліше буде у південній частині країни: