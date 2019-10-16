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Синоптики попереджають про погіршення погодних умов

Новини » Суспільство    16.10.2019 - 08:10
Синоптики попереджають про погіршення погодних умов
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У центральних,південних, східних областях та в Карпатському регіоні буде туман

Погода в Україні 16 жовтня погіршиться, синоптики попереджають про туман. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Синоптики зазначають, що сьогодні вранці та вночі у центральних,південних, східних областях та в Карпатському регіоні туман, видимість 200-500 м. Як повідомляється, це І рівень небезпечності (жовтий).

Нагадаємо, синоптики Українського Гідрометцентру давали прогноз погоди на 16 жовтня. Очікується сонячна та тепла погода у всіх областях. Зокрема, у західних та південних - температура повітря вдень підніметься до +23. У столиці вдень буде +22.

Крім того, свій прогноз погоди давала синоптик Наталка Діденко. За її данними, 16 жовтня буде тепло. Однак, як вона повідомляє, туман "починає підкоряти собі ночі й ранки, а подекуди й затримуватися аж до обіду". У Києві середа буде сухою сонячною та теплою, впродовж дня близько +20 градусів.

РБК-Україна писало, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що опалювальний сезон в Україні почнеться без особливих проблем. Однак, він зазначив, що в Смілі (Черкаська область) і Новому Роздолі (Львівська область) опалювальний сезон може розпочатися на кілька днів пізніше.

В Україні сьогодні тепло В Україні завтра потеплішає до +23
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